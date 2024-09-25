Эстония получит свой Закон о космосе

По словам министра Эркки Кельдо, создание Закона о космосе является важным шагом для каждой страны, инвестирующей в высокие технологии. «Обязательства Закона о космосе всегда вытекают из международного права, но каждая страна может определить для себя точную направленность закона. Эстония выбрала направление, которое поддерживает технологическое предпринимательство и инновации».