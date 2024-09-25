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Эстония получит свой Закон о космосе

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Эркки Кельдо.
Эркки Кельдо. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Министерство экономики и коммуникаций отправило на согласование проект закона о космосе, который помогает развивать предпринимательство и дает частному сектору уверенность в инвестициях в космическую инфраструктуру Эстонии.

Перевод: Павел Соболев

По словам министра Эркки Кельдо, создание Закона о космосе является важным шагом для каждой страны, инвестирующей в высокие технологии. «Обязательства Закона о космосе всегда вытекают из международного права, но каждая страна может определить для себя точную направленность закона. Эстония выбрала направление, которое поддерживает технологическое предпринимательство и инновации».

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