Итальянцы остались без финала Лиги чемпионов

Причиной такого решения стало правительстве города Милана, которое не смогло гарантировать, что работы по реконструкции знаменитого Сан-Сиро и его окрестностей точно будут завершены к маю 2027 года.

Однако, если футбольный стадион не будет готов, то и финал там провести будет невозможно, поэтому УЕФА не захотела идти на такой риск.

Таким образом, снова будет объявлен конкурс на право организации финала Лиги чемпионов 2027 года, но слишком большого ажиотажа ожидать не стоит. Уже сейчас Милан был единственным, кто хотел организовать золотой матч в 2027 году. Ровно то же самое произошло и с финалом 2026 года, право проведения которого было предоставлено Будапешту.

Ожидается, что новое место проведения финала 2027 года будет объявлено в мае-июне следующего года, примерно в то же время, когда в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов 2025 года.