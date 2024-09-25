Одна из причин роста зарплат в Эстонии: предприятия предпочитают переманивать сотрудников, а не обучать собственных

Из доклада следует, что производительность труда в Эстонии страдает из-за чрезмерной текучки кадров, которая, по данным 2022 года, является одной из самых высоких в Европе. В Эстонии в течение года работу меняют в среднем более десяти процентов работников, тогда как в Европе в целом текучка кадров составляет менее девяти процентов. Средний стаж на одном рабочем месте в Эстонии составляет менее восьми лет, тогда как в Европе этот показатель превышает десять лет. Чрезмерная текучка кадров подталкивает рост заработных плат, но не способствует повышению производительности.