ФОТО В ДТП на перекрестке с дурной славой пострадал мотоциклист, его доставили в больницу

Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. По предварительным данным, автомобиль Kia двигался по Яама-пуйэстеэ, но не уступил дорогу мотоциклу, приближавшемуся со стороны железнодорожного переезда. Произошло столкновение, мотоциклист ударился о правую часть автомобиля и упал с мотоцикла на асфальт.