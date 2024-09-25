ФОТО В ДТП на перекрестке с дурной славой пострадал мотоциклист, его доставили в больницу

В среду, вскоре после 15.00, в центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП на пересечении бульвара Яама и улицы Выйду в городе Раквере.
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Перевод: Павел Соболев
Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. По предварительным данным, автомобиль Kia двигался по Яама-пуйэстеэ, но не уступил дорогу мотоциклу, приближавшемуся со стороны железнодорожного переезда. Произошло столкновение, мотоциклист ударился о правую часть автомобиля и упал с мотоцикла на асфальт.