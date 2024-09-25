Тяжелая ситуация финских лыжников шокировала конкурентов

Плата за участие в этапах Кубка мира не является чем-то новым по обе стороны Финского залива, но раньше это было скорее исключением и применялось либо к определенным соревнованиям, либо к спортсменам.

Накануне сезона этого года финны решили брать деньги со всех и от платы не освобождены даже такие звезды, такие как Ийво и Кертту Нисканен. Изначально говорили о 500 евро за этап.

«Эта сумма может быть не 500 евро, может быть меньше, но максимальный предел - 500. Это решение правления. Общая тенденция такова, что расходы, связанные со спортом высоких достижений, растут во всех сферах», - пояснила Сирпа Коркатти, президент Лыжной федерации Финляндии.

Шведский лыжник Уильям Поромаад, завоевавший в прошлом году бронзу в марафоне на чемпионате мира в Планице (его отец Ларри Поромаад одно время работал с Кристиной Шмигун-Вяхи), считает такое решение чрезмерным.

«Очень грустно, что в Финляндии сложилась такая ситуация. Это странно, что такая лыжная держава как Финляндия не в состоянии лучше управляться со своими финансами», - сказал он порталу Expressen, но выразил надежду, что вскоре ситуация изменится в лучшею сторону.

Такой же была первая реакция Ульфа Мортена Ауне, тренера сборной Норвегии.

«Просто грустно. Очень грустно сейчас. Финансовые трудности финнов, конечно, не являются сюрпризом, поскольку мы общались с ними», - сказал он изданию Dagbladet.

В том же материале указывается, что Норвежский лыжный союз в прошлом году тоже жил не по средствам, понеся убытки чуть менее миллиона норвежских крон. Однако, по словам Ауне, у них все накоплен хороший буфер, так что их спортсменам не нужно опасаться таких поборов.

«К счастью, мы в Норвегии защищены от таких вещей, но правда в том, что времена сейчас тяжелые. Конкурировать стало очень дорого», — сказал менеджер.