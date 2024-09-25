Рекордсменка Эстонии и экс-чемпионка Европы Ксения Балта ушла из большого спорта

«Одно мгновение и это закончилось, - написала Балта в социальных сетях. - Я столько раз передумывала, но теперь решила - мой спортивный путь завершен».

В 2009 году Балта выиграла золотую медаль по прыжкам в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

Балта устанавливала рекорды Эстонии в беге на 100 м (11,35) и 200 м (23,05), и в прыжках в длину (6.87). Ее личный рекорд в семиборье составил 6180 очков. Благодаря этому результату она занимает третье место в эстонском рейтинге семиборок всех времен после Грит Шадейко и Ларисы Нечепорук.