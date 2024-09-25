Михал: у Израиля есть право на защиту

Депутат от оппозиционной Центристской партии Лаури Лаатс на информационном часе в Рийгикогу отметил, что обычно Эстония старается найти как можно более широкую поддержку среди других стран в вопросах безопасности и внешней политики. Однако, по его мнению, министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») нарушает этот принцип.