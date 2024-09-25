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Михал: у Израиля есть право на защиту

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Tairo Lutter

Голосование Эстонии в поддержку резолюции ООН, осуждающей оккупацию Палестины Израилем, не окажет негативного влияния на внешнюю политику страны, считает премьер-министр Кристен Михал. По его словам, Эстония, требуя международную поддержку для Украины, не должна игнорировать подобные ситуации в других регионах мира.

Депутат от оппозиционной Центристской партии Лаури Лаатс на информационном часе в Рийгикогу отметил, что обычно Эстония старается найти как можно более широкую поддержку среди других стран в вопросах безопасности и внешней политики. Однако, по его мнению, министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») нарушает этот принцип.

Недавно Эстония проголосовала в ООН за резолюцию, осуждающую действия Израиля на палестинских территориях, отклонившись от своей прежней позиции, когда она голосовала вместе с Европейским союзом. Если у ЕС нет общей позиции, Эстония обычно придерживается мнения США.

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