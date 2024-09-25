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Объявлен конкурс на новое название для Тартуской школы имени Пушкина (1)

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Тартуская школа имени Александра Пушкина.
Тартуская школа имени Александра Пушкина. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Городская управа Тарту объявляет конкурс на новое название для Тартуской школы имени Александра Пушкина. Конкурс организуется под руководством попечительского совета школы, который решил, что нынешнее название школы уже не актуально в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

Перевод: Павел Соболев

«Тартуская школа имени Александра Пушкина на протяжении десятилетий была важной частью нашего общества. Смена названия - большой и важный шаг, но он позволяет нам отразить те изменения, которые принесет переход на эстоноязычное образование, - сказала Алина Бразюлене, директор школы. - Наша цель - найти название, которое сочетало бы в себе ценности и традиции нашей школы и хорошо соответствовало бы образовательной миссии будущего. Мы приглашаем всех учащихся, родителей и членов сообщества активно участвовать в этом процессе, чтобы создать название, которое будет достойно представлять нас».

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