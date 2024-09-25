«Тартуская школа имени Александра Пушкина на протяжении десятилетий была важной частью нашего общества. Смена названия - большой и важный шаг, но он позволяет нам отразить те изменения, которые принесет переход на эстоноязычное образование, - сказала Алина Бразюлене, директор школы. - Наша цель - найти название, которое сочетало бы в себе ценности и традиции нашей школы и хорошо соответствовало бы образовательной миссии будущего. Мы приглашаем всех учащихся, родителей и членов сообщества активно участвовать в этом процессе, чтобы создать название, которое будет достойно представлять нас».