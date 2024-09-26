Даже маленький ребенок понимал опасность штормового моря

Энн Мери, предприниматель и политик (С 2018 по 2019 годы был членом Рийгикогу от Свободной партии Эстонии. Фото: Сандер Ильвест

– Вы вместе с родителями бежали через море в Швецию. Насколько похожи великий исход 1944 года и бегство украинцев из зоны боевых действий в 2022 году?

– Я много думал об этом. Это пробуждает в памяти нынешнее бегство из Украины от войны очень многих людей, и если посмотреть процент населения, сколько бежало из Эстонии в 1944 году, то это очень близкие цифры.

– Что нам следует помнить о побеге сегодня?

– Нам повезло, что мы добрались живыми. Мы уехали 20 сентября. Мне тогда было два с половиной года, но моя мама рассказывала, что я тогда делал и говорил. Мы поехали на обычной рыбацкой лодке, вмещающей пятнадцать человек, и это было очень драматично. Борта лодки находились низко у воды. Потом начался шторм, двигатель лодки заглох, и я будто бы сказал матери, что здесь мы и останемся. Получается, даже маленький ребенок тогда понимал опасность!

– Где началось ваше путешествие за море?

– От рыбного порта в Панга на Сааремаа. Мы планировали идти на Готланд, но в море было много военных кораблей, как немецких, так и русских. Тогда отец решил, что мы пойдем на север, на материк, имея в виду Стокгольмский архипелаг. К счастью, именно там мы и оказались. У меня даже есть фотография, на которой можно увидеть нашу лодку, буксируемую за шведским военным кораблем. Мы представляли собой три рыбацкие лодки, связанные в одну связку веревками длиной 7–8 метров. Этот уникальный снимок был сделан матросом на корабле, и я обнаружил его 50 лет спустя, когда в военном музее проходила выставка, посвященная беглецам на лодках. Я посмотрел на эту фотографию и узнал своего отца. Мать подтвердила, что это так. Я и мой младший брат тоже были там, на дне лодки.

– То есть вашей семье очень повезло, когда вы все живыми добрались за море?

– Да. Мы были в море два дня, 22 сентября достигли другого берега.