У детей неуклонно ухудшается зрение: каждый третий ребенок в мире страдает близорукостью или дальнозоркостью, свидетельствует новое исследование. Его авторы утверждают, что немалую долю вины за это несет карантин во время пандемии коронавируса, когда дети проводили больше времени у экранов и меньше - на свежем воздухе.
Согласно новому исследованию, каждый третий ребенок в мире страдает близорукостью
Близорукость, или миопия, к 2050 году затронет миллионы детей, предупреждают авторы исследования, опубликованного в журнале British Journal of Ophthalmology. Худшие показатели наблюдаются в Азии: 85% детей в Японии и 73% в Южной Корее страдают близорукостью, в Китае - более 40%.
В Парагвае и Уганде уровень близорукости - один из самых низких в мире, около 1%. В Великобритании, Ирландии и США это показатель составляет около 15%.
В России, по данным Минздрава, в начальной школе близорукостью страдает 6-8% детей, а к окончанию школы - уже почти половина.
Авторы исследования привлекли к нему более пяти миллионов детей и подростков из 50 стран на всех шести континентах.
По их данным, уровень близорукости с 1990 по 2023 год вырос в три раза до 36%, причем особенно заметным он стал после пандемии. Близорукость обычно начинается в начальной школе и, как правило, зрение ухудшается до тех пор, пока глаза не перестанут расти (примерно в 20 лет).
На вероятность возникновения миопии влияют разные факторы, в том числе географический: она чаще встречается в Восточной Азии. Это связано и с генетикой, и с другими факторами, например, с тем, что в таких местах, как Сингапур или Гонконг, дети начинают обучение в более раннем возрасте. А это означает, что они проводят больше времени, фокусируя взгляд на книгах и экранах, что напрягает глазные мышцы и может привести к близорукости, предполагает исследование.
В Африке, где обучение в школе начинается в возрасте шести-восьми лет, близорукость встречается в семь раз реже, чем в Азии.
Эпидемия коронавируса с локдаунами, когда миллионы людей сидели по домам, тоже отразилась на зрении детей и подростков.
«Новые данные указывают на потенциальную связь между пандемией и ускоренным ухудшением зрения среди молодых людей», - пишут исследователи.
К 2050 году миопия может поразить более половины подростков во всем мире, прогнозируют авторы исследования. Девочек это коснется в большей степени, чем мальчиков, поскольку они, как правило, проводят меньше времени на свежем воздухе по мере взросления. Рост и развитие девочек, в том числе половое созревание, начинается раньше, и, как следствие, близорукость тоже начинает проявляться в более раннем возрасте.
Исследователи утверждают, что хотя к 2050 году в Азии ожидается самый высокий уровень близорукости по сравнению со всеми другими континентами - около 69%, в развивающихся странах этот показатель может достигнуть 40%.
Как защитить зрение ребенка?
Чтобы снизить вероятность близорукости, британские эксперты по глазным болезням рекомендуют детям проводить на улице не менее двух часов каждый день, особенно в возрасте от семи до девяти лет.
Неясно, влияет ли на развитие миопии наличие естественного солнечного света, физические упражнения на свежем воздухе или фокусировка зрения на удаленных объектах.
«В пребывании на улице есть что-то действительно полезное для детей», - говорит Дэниел Хардиман-Маккартни, клинический консультант Британского колледжа оптометристов.
Он также рекомендует родителям проверять зрение детям в возрасте от семи до десяти лет, даже если это уже делалось в более юном возрасте.
Близорукость передается по наследству, и если вы близоруки, то вероятность развития миопии у ваших детей в три раза выше, чем у других.
Если ваш ребенок сидит слишком близко к телевизору или подносит книгу, телефон или планшет близко к лицу, жалуется на головные боли или часто трет глаза - его надо показать офтальмологу, поскольку все это признаки близорукости.
Близорукость нельзя вылечить, но ее можно скорректировать с помощью очков или контактных линз.
Специальные линзы могут замедлить развитие близорукости у детей младшего возраста, стимулируя глаз расти по-другому, но они весьма дорогие. В Азии, где эти линзы очень популярны, также строят классные комнаты со стеклянными стенами, имитирующие обучение на открытом воздухе.
Врачи опасаются, что высокий уровень близорукости может в итоге привести к появлению у пожилых людей большого количества заболеваний глаз, ранее необычных для такого возраста.