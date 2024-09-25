Совет по бюджету: правительству следует сократить расходы еще как минимум на миллиард евро

Перевод: Каролийна Вертяева

В своем заявлении Совет по бюджету указывает, что правительство в бюджетной стратегии на 2025‒2028 годы наметило цели по продолжению усилий по оздоровлению государственных финансов Эстонии.

Правительство намерено удерживать номинальный дефицит бюджета на уровне около 3% от ВВП в ближайшие годы. Однако сокращение дефицита отложено по сравнению с предыдущими планами.

Председатель Совета по бюджету Петер Лыхмус заявил, что такой бюджетный курс не соответствует действующим внутренним бюджетным правилам, которые не позволяют планировать структурный дефицит выше 1% от ВВП. Согласно оценкам Министерства финансов, структурный дефицит будет соответствовать этим требованиям только в 2025 году, но не в последующие годы.

Поэтому Совет по бюджету считает, что цели, установленные в бюджетной стратегии на 2026‒2028 годы, не соответствуют внутренним правилам. Чтобы выполнить эти требования, необходимо дополнительно улучшить бюджетную позицию на сумму около одного миллиарда евро.

Совет по бюджету не поддерживает дальнейшее смягчение внутренних бюджетных правил. В случае небольшой и открытой экономики обоснованно, чтобы эти правила были более строгими, чем правила Европейского Союза.

На сайте Совета по бюджету указано, что согласно летнему прогнозу Министерства финансов на 2024 год, без изменений в политике перспективы для государственных финансов Эстонии будут сложными: начиная с 2025 года номинальный дефицит бюджета снова превысит 4% от ВВП, что быстро увеличит государственный долг и расходы на проценты.

Структурный дефицит к тому времени также достигнет около 4% ВВП. Такой курс бюджета не является устойчивым и не соответствует требованиям как внутренних, так и европейских бюджетных правил.