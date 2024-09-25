ФОТО NASAMS на страже Эстонии: Испания укрепляет оборону стран Балтии

«Для Эстонии и стран Балтии дислокация испанского подразделения систем ПВО NASAMS является очень важным вкладом в безопасность нашего воздушного пространства. Помимо высокой обороноспособности это дает нам также хорошую возможность к сотрудничеству с союзниками и другими подразделениями. Кроме того, Силы обороны и Военно-воздушные силы получат важный опыт в тактическом управлении системой ПВО средней дальности и опыт по ее внедрению в другие системы обороны», - сказал глава штаба Военно-воздушных сил Эстонии полковник Фреди Кару.