В Эстонию вновь прибыло подразделение противовоздушной обороны Испании вместе с зенитно-ракетным комплексом NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).
ФОТО ⟩ NASAMS на страже Эстонии: Испания укрепляет оборону стран Балтии
«Для Эстонии и стран Балтии дислокация испанского подразделения систем ПВО NASAMS является очень важным вкладом в безопасность нашего воздушного пространства. Помимо высокой обороноспособности это дает нам также хорошую возможность к сотрудничеству с союзниками и другими подразделениями. Кроме того, Силы обороны и Военно-воздушные силы получат важный опыт в тактическом управлении системой ПВО средней дальности и опыт по ее внедрению в другие системы обороны», - сказал глава штаба Военно-воздушных сил Эстонии полковник Фреди Кару.
«Для нас большая честь сотрудничать с Эстонией и другими нашими союзниками для обеспечения безопасности территории НАТО в восточном крыле. Испания предана и останется преданной своим союзникам. Для нас также большая честь быть одним из крупнейших участников операций и миссий НАТО», - сказал командир батареи испанского подразделения капитан Карлос Креспо Фернандес.