Полиция Эстонии ответила на сообщения о росте турпоездок в Беларусь: «Нет такой статистики»

Белорусские пограничники с оружием в руках маршируют навстречу тому, кто пытается их получше разглядеть, август 2024 года, Беларусь.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) прокомментировал Rus.Postimees сообщения о росте числа граждан Эстонии, которые ездят в Беларусь. В PPA также рассказали, сколько граждан Беларуси в сравнении с гражданами РФ и Украины легализовались в Эстонии в 2024 году.