Департамент полиции и погранохраны (PPA) прокомментировал Rus.Postimees сообщения о росте числа граждан Эстонии, которые ездят в Беларусь. В PPA также рассказали, сколько граждан Беларуси в сравнении с гражданами РФ и Украины легализовались в Эстонии в 2024 году.
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Полиция Эстонии ответила на сообщения о росте турпоездок в Беларусь: «Нет такой статистики»
После того как пограничники Беларуси заявили о сотнях граждан Эстонии, которые за два месяца действия безвизового режима посетили страну под руководством Лукашенко, Rus.Postimees запросил соответствующие данные в PPA.
«У Эстонии нет границы с Беларусью, поэтому у Департамента полиции и погранохраны нет такой статистики», - ответили Rus.Postimees на вопрос о том, сколько жителей Эстонии ежемесячно посещали Беларусь в 2024 году.
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