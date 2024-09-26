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Полиция Эстонии ответила на сообщения о росте турпоездок в Беларусь: «Нет такой статистики»

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Белорусские пограничники с оружием в руках маршируют навстречу тому, кто пытается их получше разглядеть, август 2024 года, Беларусь.
Белорусские пограничники с оружием в руках маршируют навстречу тому, кто пытается их получше разглядеть, август 2024 года, Беларусь. Фото: госпогранкомитет Беларуси

Департамент полиции и погранохраны (PPA) прокомментировал Rus.Postimees сообщения о росте числа граждан Эстонии, которые ездят в Беларусь. В PPA также рассказали, сколько граждан Беларуси в сравнении с гражданами РФ и Украины легализовались в Эстонии в 2024 году.

После того как пограничники Беларуси заявили о сотнях граждан Эстонии, которые за два месяца действия безвизового режима посетили страну под руководством Лукашенко, Rus.Postimees запросил соответствующие данные в PPA.

«У Эстонии нет границы с Беларусью, поэтому у Департамента полиции и погранохраны нет такой статистики», - ответили Rus.Postimees на вопрос о том, сколько жителей Эстонии ежемесячно посещали Беларусь в 2024 году.

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