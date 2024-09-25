Торговая сеть Maxima оказалась в центре обсуждений в социальных сетях после публикации, которая вызвала бурную реакцию пользователей. Призыв компании к честному и открытомy диалогу с клиентами привлек внимание к чувствительной теме - языковому вопросу среди покупателей и сотрудников магазинов.
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«К сожалению, в Эстонии живет много носителей русского языка»: на Maxima обрушилась волна критики за комментарий в соцсети (3)
Неделю назад, 17 сентября, компания обратилась к жителям Эстонии на своей странице в Facebook. «Если кто-то спрашивает, мы отвечаем. Как есть. Прямо и честно», - призывал пост Maxima в ожидании вопросов от своих клиентов. Вскоре под публикацией появились разнообразные комментарии, затрагивающие острые темы.
«Не хожу в Maxima из-за русских! И сотрудники, и большинство клиентов - русня», - выразил свое недовольство пользователь социальной сети.