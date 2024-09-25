Неделю назад, 17 сентября, компания обратилась к жителям Эстонии на своей странице в Facebook. «Если кто-то спрашивает, мы отвечаем. Как есть. Прямо и честно», - призывал пост Maxima в ожидании вопросов от своих клиентов. Вскоре под публикацией появились разнообразные комментарии, затрагивающие острые темы.