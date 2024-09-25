АНАЛИЗ Если Цахкна действительно беспокоят двойные стандарты, может, он осудит и оккупацию Курской области?

Одним из инициаторов резолюции действительно была Северная Корея. «Мы голосовали вместе с Северной Кореей, Россией и Ираном, и мы голосовали иначе, чем США, Германия или Великобритания», – критикует также член эстонско-израильской парламентской группы в Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия).

Это уже второй раз – первый раз был весной – когда МИД Эстонии поддержал антиизраильские заявления в ООН, что, мягко говоря, странно, а в худшем случае навредит интересам Эстонии. Необходимо подчеркнуть роль Министерства иностранных дел, поскольку, как показывает реакция эстонских политиков, это не является согласованным решением. Правительство не приняло решения по этому поводу, конечно, формально оно и не должно. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) лаконично признает, что министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») был приглашен в правительство для дачи разъяснений по этому вопросу.