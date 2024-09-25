Бюджет сферы культуры в 2025 году в Эстонии сократится на 13 млн евро

В последующие годы гранты будут поддерживаться на уровне десяти процентов.

Более чем на пять процентов предлагается сократить субсидии и мероприятия, которые не наносят ущерба деятельности органов, играющих важную или центральную роль в реализации целей культурной политики, или оказывают меньшее влияние на творческих работников. Режим жесткой экономии вынуждает существенно сократить финансирование, особенно на ремонт и модернизацию зданий, а также на поддержку проектов развития в области информационных и коммуникационных технологий.

«Сокращая операционные гранты и конкурсы предложений для партнеров из частного и третьего секторов, мы искали области, в которых в последние годы наблюдался более высокий рост и где влияние на сектор, соответственно, было ниже. Именно здесь пришлось принимать сложные решения», - пояснила Пурга.

Повысить минимальную государственную зарплату работника культуры с высшим образованием в государственном бюджете на 2025 год не представляется возможным. Последний раз она была повышена в прошлом году. «На переговорах в следующем году повышение зарплаты стоит на повестке дня, и средства на это имеются. Я обещаю, что в следующем году буду отстаивать повышение зарплаты работникам культуры, руководителям и тренерам песен и танцев», - добавила она.

Кроме того, будут изменены принципы финансирования фона Капитал культуры, так что две трети средств будут направляться на его деятельность, а одна треть останется для финансирования культурных учреждений государственного значения.