Согласно одобренному правительством проекту Закона о государственном бюджете на 2025 год, в следующем году ведомства Министерства культуры сэкономят 13,4 миллиона евро, в 2026 году экономия увеличится до 21 миллиона евро, а к 2027 году достигнет 26,3 миллиона евро.
Бюджет сферы культуры в 2025 году в Эстонии сократится на 13 млн евро
Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства. «После двух последних сокращений бюджета мы нашли необходимые средства для экономии внутри министерства. Это делается с конкретной целью обеспечить, чтобы ни одно учреждение, имеющее важное значение для культурной политики, не пострадало и не было вынуждено закрыть свои двери. На этот раз экономия неизбежно затронет сектор культуры. Мы должны быть солидарны с государством и в трудные времена наступает подходящий момент для пересмотра нашей деятельности и определения приоритетов», - заявила министр культуры Хейди Пурга.
Операционные пособия Министерства культуры для фондов, музеев и общественно-правовых лиц будут сокращены на четыре процента до 2028 года и составят 5,3 млн евро в 2025 году.
«Я хотела сохранить целевые учреждения, которые играют ключевую роль в реализации государственной политики в сфере культуры и достижении ее целей. Вместе с целевыми учреждениями мы работаем над сохранением эстонской национальной идентичности, обеспечением и развитием активного культурного пространства. Эти учреждения были созданы для поддержания основ культурного сектора, без которых основные компоненты эстонской культуры не функционировали бы, и наша национальная культура не была бы сохранена», - пояснила министр.
Для достижения цели жесткой экономии министерство сокращает собственные текущие расходы, фонд обновления, будущие гранты и конкурсы заявок. Операционные гранты и открытые конкурсы предложений, которые будут проводиться третьим сектором, частным сектором и партнерами из местных самоуправлений, будут урезаны на пять процентов в следующем году, на восемь процентов в 2026 году и на десять процентов в 2027 году.
В последующие годы гранты будут поддерживаться на уровне десяти процентов.
Более чем на пять процентов предлагается сократить субсидии и мероприятия, которые не наносят ущерба деятельности органов, играющих важную или центральную роль в реализации целей культурной политики, или оказывают меньшее влияние на творческих работников. Режим жесткой экономии вынуждает существенно сократить финансирование, особенно на ремонт и модернизацию зданий, а также на поддержку проектов развития в области информационных и коммуникационных технологий.
«Сокращая операционные гранты и конкурсы предложений для партнеров из частного и третьего секторов, мы искали области, в которых в последние годы наблюдался более высокий рост и где влияние на сектор, соответственно, было ниже. Именно здесь пришлось принимать сложные решения», - пояснила Пурга.
Повысить минимальную государственную зарплату работника культуры с высшим образованием в государственном бюджете на 2025 год не представляется возможным. Последний раз она была повышена в прошлом году. «На переговорах в следующем году повышение зарплаты стоит на повестке дня, и средства на это имеются. Я обещаю, что в следующем году буду отстаивать повышение зарплаты работникам культуры, руководителям и тренерам песен и танцев», - добавила она.
Кроме того, будут изменены принципы финансирования фона Капитал культуры, так что две трети средств будут направляться на его деятельность, а одна треть останется для финансирования культурных учреждений государственного значения.
«В секторе культуры уже много лет раздаются голоса о том, что слишком много денег уходит на строительство новых домов. Мое предложение состоит в том, чтобы сократить нынешние 60,6 процента поступлений от налога на игорный бизнес на строительство домов культуры до 52 процентов, что позволит увеличить объем поддержки основной деятельности культуры и спорта», - сказала Пурга.
По ее словам, все проекты, согласованные в Рийгикогу, будут завершены. «Фонд Капитал культуры - это хорошо зарекомендовавший себя инструмент, который учитывает интересы сектора культуры и гарантирует, что средства, поступающие через него, доходят до сектора наилучшим образом», - пояснила министр.
Когда поправки вступят в силу в 2026 году, около 2,7 млн евро будет направлено на контентную деятельность культурной столицы, что, с учетом средств, полученных в этом году, означает увеличение финансирования творческой деятельности почти на 10%.
В последующие годы правительство выделит 17,7 миллиона евро на завершение строительства и обустройство Эстонской национальной библиотеки и 9,9 миллиона евро на ремонт Таллиннского здания искусств.
«Я всегда стремилась к тому, чтобы строительные работы были завершены до того, как мы снова возьмемся за новое. Сегодня мы находимся на завершающей стадии ремонта здания Национальной библиотеки, которое еще нужно обставить мебелью. Обещание отремонтировать 90-летний Таллиннское здание искусств было дано давно. Очень приятно и неизбежно, что мы завершим начатое», - сказала министр.
В прошлогоднем бюджете на культуру были выделены дополнительные средства на мероприятия со значительным экономическим эффектом и на поддержку творческих проектов: три миллиона евро на крупные международные спортивные мероприятия, один миллион евро на мероприятия по поддержке кинокультуры в Эстонском институте кино, два миллиона евро на программу погашения кредитов Film Estonia, еще один миллион евро на компенсацию кредитов и столько же на поддержку русскоязычных частных СМИ.
Эти дополнительные средства, выделенные в прошлом году, не будут затронуты сокращением.
Литературный сектор остался нетронутым сокращениями. «В следующем году, в Год эстонской книги, исполнится 500 лет со дня создания первого письменного текста на эстонском языке. Литература играет центральную роль в культуре, но она является недостаточно финансируемой областью, и ее сокращение окажет минимальное влияние на государственный бюджет, но сильно повлияет на другие области культуры», - добавила Пурга.
Сокращение расходов в следующем году также не коснется поддержки Team Estonia, чтобы лучшие спортсмены и команды Эстонии могли выступать на международном уровне. Бюджет культуры также включает 3,5 миллиона евро на проведение фестиваля песни и танца Iseoma летом 2025 года.