Работа на нескольких фронтах: кто в Эстонии трудится сразу на нескольких должностях?

Департамент статистики Эстонии поделился данными о том, кто чаще всего работает на нескольких работах одновременно. Оказалось, что больше всего таких людей в сфере здравоохранения, а также среди женщин и работников в возрасте 40 лет. Несмотря на изменения в экономике, за последние пять лет доля таких работников остается стабильной.