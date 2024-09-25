Ханно Певкур: основной упор в оборонном бюджете Эстонии на закупках боеприпасов

«Более 50 процентов оборонного бюджета предназначено для закупок, то есть для непосредственного наращивания оборонного потенциала. Наша цель состоит в том, чтобы каждый евро, доверенный нам налогоплательщиками, максимально укрепил оборонный щит Эстонии на суше, в воздухе и на море», - сказал Певкур.

Первые пусковые установки HIMARS будут поставлены в Эстонию в 2025 году. Приобретение этой ракетной системы позволит наносить разрушительные точные удары в зоне поражения на расстоянии до 300 километров.

В составе дивизии будет сформирован третий батальон бронетранспортеров, для которого Эстония закупит во Франции 12 колесных САУ типа Caesar. Они добавят мобильности нашей артиллерии.

Оборона юго-восточного фланга Эстонии будет усилена, поскольку маневренные подразделения 2-й пехотной бригады будут пересажены с грузовиков на новые типы бронетехники.

Развитие беспилотной воздушной батареи продолжится поставками в 2025 году барражирующих боеприпасов. В области противотанковых средств предстоит закупить зарекомендовавшие себя ракеты Javelin и Spike LR.

В 2025 году Эстония дополнит свой щит ПВО системой средней дальности Iris-T немецкого производства. Также продолжатся поставки пусковых установок для ПЗРК Piorun польского производства.

В военно-морском флоте продолжится оснащение дивизиона береговой обороны и начавшееся в 2024 году обучение работы с системами вооружения. Противокорабельные ракетные комплексы и морские мины значительно повысят способность поражать морские цели противника.

«Параллельно с созданием независимого оборонного потенциала Силам обороны предстоит и дальше развивать коллективную оборону НАТО. Для этого мы будем как строить дополнительную инфраструктуру, так и делать упор на отработку оборонных планов с союзниками. В следующем году мы также планируем организовать тренировки для 17 000 резервистов. Оснащение Кайтселийта будет модернизировано, а ежегодная поддержка ополчения к 2028 году увеличится до более чем 66 миллионов евро», - сообщил Певкур.

Помимо укрепления независимого оборонного потенциала, Эстония продолжит оказывать Украине помощь в размере 0,25 процента от своего валового внутреннего продукта и постарается сделать это как можно больше с помощью продукции эстонской оборонной промышленности. Кроме того, Эстония готовит оборонный индустриальный парк для производства боеприпасов, снарядов, их компонентов и взрывчатых веществ.

«Сфера ответственности Министерства обороны солидарна с другими сферами в проведении сокращений. Мы достигли цели по сокращению расходов, сэкономив за четыре года около 24 миллионов евро, которые мы направим на поддержку Украины», - сообщил Певкур.