Основной упор в оборонном бюджете Эстонии на 2025 год будет сделан на закупку боеприпасов - об этом министр обороны Ханно Певкур сообщил, комментируя положения стратегии госбюджета, утвержденной правительством в среду.
Ханно Певкур: основной упор в оборонном бюджете Эстонии на закупках боеприпасов
Как передала BNS пресс-служба Министерства обороны, на закупку боеприпасов дальнего действия до 2031 года выделено 1,6 миллиарда евро. В ближайшие годы Эстония будет инвестировать в боеприпасы до четверти своего оборонного бюджета.
«Я благодарен народу Эстонии, который предоставил Силам обороны эти средства для укрепления нашей общей безопасности - здесь можно безопасно жить, растить семью или инвестировать. В ближайшие годы основным направлением оборонного бюджета будут боеприпасы. Конечно, Силы обороны всегда будут готовы немедленно встать на защиту эстонского народа и страны, но пополнение запасов боеприпасов необходимо, в том числе, и для воздействия на противника на его собственной территории», - пояснил Певкур.
«Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, мы обязаны энергично развивать государственную оборону и наращивать мощь Сил обороны, - добавил Певкур. - Мы доказали, что можем это сделать - у нас уже есть контракты на 1,9 миллиарда на боеприпасы, которые мы планировали ранее, и мы продолжим их закупать, чтобы как можно скорее заполнить склады боеприпасов до максимальной мощности».
В период с 2025 по 2028 годы Эстония будет ежегодно инвестировать в военную оборону не менее 3,3 процента ВВП. В настоящее время Эстония по инвестициям занимает второе место в рейтинге союзников по НАТО, уступая Польше и опережая США. Общий оборонный бюджет на период 2025-2028 годов составляет 5,6 миллиарда евро, к которому в ходе переговоров по бюджетной стратегии правительство добавило 1,6 миллиарда евро на системы оружия дальнего действия, чтобы покрыть закупки боеприпасов до 2031 года.
«Более 50 процентов оборонного бюджета предназначено для закупок, то есть для непосредственного наращивания оборонного потенциала. Наша цель состоит в том, чтобы каждый евро, доверенный нам налогоплательщиками, максимально укрепил оборонный щит Эстонии на суше, в воздухе и на море», - сказал Певкур.
Первые пусковые установки HIMARS будут поставлены в Эстонию в 2025 году. Приобретение этой ракетной системы позволит наносить разрушительные точные удары в зоне поражения на расстоянии до 300 километров.
В составе дивизии будет сформирован третий батальон бронетранспортеров, для которого Эстония закупит во Франции 12 колесных САУ типа Caesar. Они добавят мобильности нашей артиллерии.
Оборона юго-восточного фланга Эстонии будет усилена, поскольку маневренные подразделения 2-й пехотной бригады будут пересажены с грузовиков на новые типы бронетехники.
Развитие беспилотной воздушной батареи продолжится поставками в 2025 году барражирующих боеприпасов. В области противотанковых средств предстоит закупить зарекомендовавшие себя ракеты Javelin и Spike LR.
В 2025 году Эстония дополнит свой щит ПВО системой средней дальности Iris-T немецкого производства. Также продолжатся поставки пусковых установок для ПЗРК Piorun польского производства.
В военно-морском флоте продолжится оснащение дивизиона береговой обороны и начавшееся в 2024 году обучение работы с системами вооружения. Противокорабельные ракетные комплексы и морские мины значительно повысят способность поражать морские цели противника.
«Параллельно с созданием независимого оборонного потенциала Силам обороны предстоит и дальше развивать коллективную оборону НАТО. Для этого мы будем как строить дополнительную инфраструктуру, так и делать упор на отработку оборонных планов с союзниками. В следующем году мы также планируем организовать тренировки для 17 000 резервистов. Оснащение Кайтселийта будет модернизировано, а ежегодная поддержка ополчения к 2028 году увеличится до более чем 66 миллионов евро», - сообщил Певкур.
Помимо укрепления независимого оборонного потенциала, Эстония продолжит оказывать Украине помощь в размере 0,25 процента от своего валового внутреннего продукта и постарается сделать это как можно больше с помощью продукции эстонской оборонной промышленности. Кроме того, Эстония готовит оборонный индустриальный парк для производства боеприпасов, снарядов, их компонентов и взрывчатых веществ.
«Сфера ответственности Министерства обороны солидарна с другими сферами в проведении сокращений. Мы достигли цели по сокращению расходов, сэкономив за четыре года около 24 миллионов евро, которые мы направим на поддержку Украины», - сообщил Певкур.