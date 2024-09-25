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Обновленные автобусные маршруты Таллинна вызвали жаркие споры среди горожан

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Таллиннская городская управа планирует многочисленные нововведения в сети общественного транспорта.
Таллиннская городская управа планирует многочисленные нововведения в сети общественного транспорта. Фото: Madis Veltman

В октябре, с началом осенних школьных каникул, в Таллинне будут изменены несколько автобусных маршрутов, при этом учитывались пожелания жителей. Однако результаты устроили не всех.

В начале сентября Таллинская горуправа объявила о планах модернизации сети общественного транспорта для ускорения и повышения удобства передвижения. Жителей города пригласили участвовать в обсуждениях на районных собраниях и через специальный сайт.

Многие изменения вызвали недовольство у горожан, что привело к активным обсуждениям в соцсетях и сбору подписей под народными инициативами.

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