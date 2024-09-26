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Райво Варе: пенсии не заморожены, но рано или поздно придется это сделать (2)

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  • Эстония выходит на 2 место в ЕС по налогу на продукты питания
  • Повышать налоги уже некуда, придется экономить на пенсиях

Свежие экономические прогнозы показали, что инфляцию в Эстонии не остановить. Цены снова вырастут, а что ждет зарплаты и пенсии? Как отреагирует бизнес на новый налог?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт в экономической сфере, предприниматель Райво Варе.

Выдержки из беседы:

– Какова ваша оценка госбюджету будущего года?

– Я бы сказал, что это нечто промежуточное. На самом деле, критично настроены и Банк Эстонии, и Совет по бюджету. Они отмечают, что сложные вопросы в какой-то степени решаются только на будущий год, а дальше – темнота.

Если говорить о стратегии на ближайшие четыре года, то там опять просматривается увеличение дефицита, а именно – выход за рамки трех процентов. И всё опять начнется заново.

Год-то можно как-то пережить, в том числе благодаря обнаруженной учетной ошибке в 300 млн евро, но не пора ли думать о дальнейшем? Очевидно, что дальше будет сложнее. Тем более, что в последние семь лет наши расходы возрастают каждый божий год, в автоматическом режиме на 1,2–1,3 млрд евро в год, и это без учета расходов на оборону. Мы живем не по средствам! В итоге это где-то аукнется.

– В отношении пенсий поступало много тревожных сигналов. И вот, наконец, стало известно, что в будущем году пенсии заморожены не будут, и после очередной индексации они вырастут на 6%. Пенсионеры могут облегченно вздохнуть?

– В 2025 году пенсии не будут заморожены. Но, как я понял, данный вопрос все же стоял на переговорах в последние две недели.

Отмечу, что индексация – это часть бюджетной проблемы. Рост расходов госбюджета запрограммирован на 85% подобными автоматическими индексациями. При этом рост доходов никогда не происходит на автоматической основе. Тут и возникают ножницы. Рано или поздно с этим что-то придется делать.

– Рано или поздно пенсии придется заморозить?

– Не только пенсии. Автоматические индексации, по всей видимости, должны быть пересмотрены. Поднимать дальше налоги уже очень сложно. Например, по налогу на продукты питания Эстония, не будучи самой богатой страной, выходит на второе место в Европе. По налогу с оборота в целом – в первой десятке.

– То есть, ваш прогноз таков, что налоги повышать уже некуда, и дальше придется экономить на пенсиях? Пусть и не в ближайший год…

– К сожалению, так оно и будет, если правительство продолжит в прежнем духе. Нужна ревизия расходов госбюджета!

– Инфляция снова и опять? Почему в ближайшие три года инфляция не упадет ниже 4%?

– По оценке всех без исключения банкиров, половину инфляции дают растущие налоги. Получается, что мы одной рукой повышаем доходы за счет новых налогов и тем самым тормозим восстановление экономики, а другой – подстегиваем инфляцию.

– Есть ли уверенность, что все запланированные налоги будут собраны? Известно, что эстонский потребитель все чаще тратит деньги за границей, потому что там отдыхать и покупать дешевле…

– Это серьезный вопрос. Здесь кроется риск бюджетного планирования. Нынешнее бюджетное планирование строится на том, что все налоги будут собираться. Но даже министр финансов не исключает, что налог на прибыль предприятий в два процента не будет полностью собран.

– Все нарисуют ноль в графе "доходы"?

– Это вполне возможно. Нам часто говорят о том, что такой налог есть и в других странах, но забывают упомянуть, что там существуют мириады исключений. И, на самом деле, эффективная ставка налога на прибыль предприятий в других странах – в разы меньше, чем в Эстонии.

А когда ставка налога на прибыль становится обременительной, все начинают хитрить. Тем самым довольно большой процент налогов не будет собран.

– Справедлив ли прогноз Минфина о том, что примерно 20% предприятий попытаются скрыть свои доходы, чтобы не платить налог на прибыль?

– Этого никто сегодня не знает.

– А вот наш премьер Кристен Михал верит, что реальность окажется лучше прогнозов. По его оценке, прогноз Минфина – слишком консервативен…

– Я тоже верю в инопланетян. Людям свойственно верить в разные вещи. Не так важно, сколько предприятий сокроют свои доходы, будь это 20% или 30% фирм. Важно то, что этих налогов бюджет не досчитается.

– Налог на прибыль может аукнуться тем, что бизнес обмельчает и уйдет в тень?

– Не только налог этому поспособствует. В данном контексте нужно еще говорить о росте зарплат, нехватке рабочей силы, инфляции, снижении потребительского спроса.

Реальная картина такова, что для крупного бизнеса это не так опасно, а вот для мелкого бизнеса, составляющего основу внутреннего рынка Эстонии, – это проблема.

– Почему нынешний уровень безработицы в 7,6% в ближайшие годы не снизится?

– Очевидно, что в прогнозе Банка Эстонии по рабочей силе заложено предположение, что предприятия будут закрываться. Вследствие этого произойдет освобождение рабочей силы, и новую работу не предоставят. Раньше была миграция рабочей силы между предприятиями, а сейчас этого нет. Люди, потерявшие работу, окажутся невостребованными.

– А каковы прогнозы по зарплатам?

– Ожидается пятипроцентный рост – это меньше, чем было до сих пор.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: цены снова вырастут – зарплаты и пенсии упадут? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop!
Студия Postimees: цены снова вырастут – зарплаты и пенсии упадут? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! Фото: Tairo Lutter
  • Почему эстонский потребитель предпочитает тратить деньги за границей?
  • Инфляция в Эстонии действительно непобедима?
  • Что принесет налог на прибыль? Реалистичен ли прогноз Минфина о том, что 20% фирм скроет свои доходы, чтобы не платить налог?
  • Зачем заранее составлять дефицитный госбюджет?
  • Что эффективнее: сокращение зарплат госчиновников или пересмотр пенсий? 
  • Могут ли счета за свет и воду взлететь до небес?
  • Взбодрит ли экономику снижение еврибора?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! 

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