Отмечу, что индексация – это часть бюджетной проблемы. Рост расходов госбюджета запрограммирован на 85% подобными автоматическими индексациями. При этом рост доходов никогда не происходит на автоматической основе. Тут и возникают ножницы. Рано или поздно с этим что-то придется делать.

– Рано или поздно пенсии придется заморозить?

– Не только пенсии. Автоматические индексации, по всей видимости, должны быть пересмотрены. Поднимать дальше налоги уже очень сложно. Например, по налогу на продукты питания Эстония, не будучи самой богатой страной, выходит на второе место в Европе. По налогу с оборота в целом – в первой десятке.

– То есть, ваш прогноз таков, что налоги повышать уже некуда, и дальше придется экономить на пенсиях? Пусть и не в ближайший год…

– К сожалению, так оно и будет, если правительство продолжит в прежнем духе. Нужна ревизия расходов госбюджета!

– Инфляция снова и опять? Почему в ближайшие три года инфляция не упадет ниже 4%?

– По оценке всех без исключения банкиров, половину инфляции дают растущие налоги. Получается, что мы одной рукой повышаем доходы за счет новых налогов и тем самым тормозим восстановление экономики, а другой – подстегиваем инфляцию.

– Есть ли уверенность, что все запланированные налоги будут собраны? Известно, что эстонский потребитель все чаще тратит деньги за границей, потому что там отдыхать и покупать дешевле…