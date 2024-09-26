– Все нарисуют ноль в графе "доходы"?
– Это вполне возможно. Нам часто говорят о том, что такой налог есть и в других странах, но забывают упомянуть, что там существуют мириады исключений. И, на самом деле, эффективная ставка налога на прибыль предприятий в других странах – в разы меньше, чем в Эстонии.
А когда ставка налога на прибыль становится обременительной, все начинают хитрить. Тем самым довольно большой процент налогов не будет собран.
– Справедлив ли прогноз Минфина о том, что примерно 20% предприятий попытаются скрыть свои доходы, чтобы не платить налог на прибыль?
– Этого никто сегодня не знает.
– А вот наш премьер Кристен Михал верит, что реальность окажется лучше прогнозов. По его оценке, прогноз Минфина – слишком консервативен…
– Я тоже верю в инопланетян. Людям свойственно верить в разные вещи. Не так важно, сколько предприятий сокроют свои доходы, будь это 20% или 30% фирм. Важно то, что этих налогов бюджет не досчитается.
– Налог на прибыль может аукнуться тем, что бизнес обмельчает и уйдет в тень?
– Не только налог этому поспособствует. В данном контексте нужно еще говорить о росте зарплат, нехватке рабочей силы, инфляции, снижении потребительского спроса.
Реальная картина такова, что для крупного бизнеса это не так опасно, а вот для мелкого бизнеса, составляющего основу внутреннего рынка Эстонии, – это проблема.