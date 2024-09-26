Свежие экономические прогнозы показали, что инфляцию в Эстонии не остановить. Цены вырастут, а зарплаты и пенсии упадут? Чем ответит бизнес на новый налог?
Студия Postimees: цены снова вырастут – зарплаты и пенсии упадут? Отвечает Райво Варе
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт в экономической сфере, предприниматель Райво Варе. Следите за интервью в 13:00!
- Почему эстонский потребитель предпочитает тратить деньги за границей?
- Инфляция в Эстонии действительно непобедима?
- Что принесет налог на прибыль? Реалистичен ли прогноз Минфина о том, что 20% фирм скроет свои доходы, чтобы не платить налог?
- Зачем заранее составлять дефицитный госбюджет?
- Что эффективнее: сокращение зарплат госчиновников или пересмотр пенсий?
- Могут ли счета за свет и воду взлететь до небес?
- Взбодрит ли экономику снижение еврибора?