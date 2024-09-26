Эстонская деревня меняет название из-за российской агрессии против Украины

Она будет называться Коплиметса, что является ее историческим названием, утраченном в 1977 году.

По словам местного старейшины Рамсеса Алликсоо, хотя слово «vene» в эстонском языке также означает лодку, жители деревни его так не воспринимают, отмечая, что оно в первую очередь ассоциируется с соседней страной, и название Венекюла более не является подходящим.

Волостное собрание Раэ предложение о переименовании деревни поддержало в конце августа, один депутат воздержался.

В деревне, площадью чуть больше двух квадратных километров, живет около 60 человек.