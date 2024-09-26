СМИ: Киев обсуждал взрыв на «Северных потоках» еще до войны

После российского вторжения в феврале 2022 года подготовка в Киеве к осуществлению диверсии на Балтийском море стала более интенсивной, сообщило издание в среду, 25 сентября, со ссылкой на неназванные источники.

По его данным, на первом этапе группа, подотчетная тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, искала водолазов, способных работать на глубине до 100 м и готовых пойти на серьезный риск для здоровья. Планированием операции против «Северного потока - 1» и достроенного к тому моменту «Северного потока - 2» занимался бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, он же руководил ее проведением.

Журналистам удалось установить личности диверсантов

Он собрал команду, обучил ее и отправил на задание, отмечает Der Spiegel со ссылкой на продолжавшееся почти два года журналистское расследование. При этом почти все водолазы, вошедшие в состав диверсионной группы, были гражданскими лицами.

Как сообщили журналисты, им удалось установить личности нескольких причастных к диверсии людей, фамилии которых пока не назывались публично. Издание решило не называть имена мужчин и одной женщины, чтобы не делать их мишенью занимающихся политическими убийствам российских спецслужб.

На операцию было потрачено почти 300 тысяч долларов