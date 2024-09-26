На выходных в столице пройдет грандиозный праздник спорта для всей семьи

«Мы призываем всех добавить в свой субботний день еще больше активности и добираться на мероприятие пешком, на общественном транспорте или велосипеде», — сказала Нелис. На территории мероприятия можно будет использовать неохраняемую парковку для велосипедов, однако каждый владелец велосипеда должен иметь при себе велосипедный замок.

Подробности о мероприятии смотрите на сайте Недели спорта или в Facebook .

Общая информация:

В прошлом году в рамках Недели спорта по всей Эстонии состоялось 1101 мероприятие, на которые зарегистрировалось более 200 000 участников. Мероприятия Недели спорта были инициированы 705 различными организациями, из которых наибольший вклад внесли 672 образовательных учреждения.

Неделя спорта является частью инициативы общеевропейского движения, запущенной Европейской Комиссией. European Week of Sport (Европейская неделя спорта) проводится с 2015 года, цель акции – обратить внимание на важность ведения активного образа жизни. В Эстонии Неделя спорта проводится в десятый раз, и в этом году девиз этой инициативы – «Давайте двигаться вместе!».

Неделю спорта организует Центр компетенции по физической активности.