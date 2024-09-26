В субботу, 28 сентября, с 12:00 до 15:00 на Центральном стадионе Kalev (ул. Стаадиони, 3) в Таллине пройдёт семейный день BeActive Night — ключевое событие Недели спорта. Участников ждёт знакомство с различными видами спорта, открытые тренировки, тесты на физические способности и спортивные игры.
На выходных в столице пройдет грандиозный праздник спорта для всей семьи
«В этом году ключевым событием Недели спорта станет #BeActive Night — семейный день, во время которого пройдет множество мероприятий для любителей физической активности всех возрастов. Участники смогут познакомиться с разными видами спорта, принять участие в открытых тренировках и поиграть в подвижные игры», - рассказала Ренна Нелис, руководитель проекта Центра компетенции по физической активности и координатор Недели спорта. Она добавила, что в рамках семейного дня пройдут мастер-классы по детской лёгкой атлетике, диск-гольфу, керлингу, каратэ, борьбе и гандболу. Взрослые смогут испытать свои силы в контрольном тесте Сил обороны Эстонии, а дети — принять участие в мини-тесте общей физической подготовки.
Кроме того, на мероприятии пройдут тренировки по тхэквондо, волейболу, теннису, диск-гольфу, а также курс по технике скандинавской ходьбы. На территории Эстонского спортивного и олимпийского музея будут проводиться увлекательные подвижные игры. Также у участников будет возможность испытать свои силы в диск-гольфе. В палатке Олимпийского комитета Эстонии гостей будут ждать спортсмены TeamEstonia, с которыми можно будет вместе сфотографироваться и попросить у них автограф. В рамках семейного дня также будет открыта дистанция ориентирования на 2 и 5 километров.
«На месте будут спортивные инструкторы, которые познакомят участников с основами различных видов спорта и помогут найти тот, который может стать новым любимым хобби», — добавила Нелис, подчеркнув, что любая регулярная физическая активность важна для поддержания здоровья.
Мероприятие бесплатное для участников. Ведущий семейного дня — Ханнес Хермакюла, один из патронов Недели спорта.
«Мы призываем всех добавить в свой субботний день еще больше активности и добираться на мероприятие пешком, на общественном транспорте или велосипеде», — сказала Нелис. На территории мероприятия можно будет использовать неохраняемую парковку для велосипедов, однако каждый владелец велосипеда должен иметь при себе велосипедный замок.
Подробности о мероприятии смотрите на сайте Недели спорта или в Facebook.
Общая информация:
В прошлом году в рамках Недели спорта по всей Эстонии состоялось 1101 мероприятие, на которые зарегистрировалось более 200 000 участников. Мероприятия Недели спорта были инициированы 705 различными организациями, из которых наибольший вклад внесли 672 образовательных учреждения.
Неделя спорта является частью инициативы общеевропейского движения, запущенной Европейской Комиссией. European Week of Sport (Европейская неделя спорта) проводится с 2015 года, цель акции – обратить внимание на важность ведения активного образа жизни. В Эстонии Неделя спорта проводится в десятый раз, и в этом году девиз этой инициативы – «Давайте двигаться вместе!».
Неделю спорта организует Центр компетенции по физической активности.