Михал: государство продолжает жить не по средствам

«Это означает, что мы по-прежнему тратим больше, чем позволяют наши доходы. Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на днях описал эту ситуацию довольно просто, сказав, что на каждые 100 евро дохода мы тратим 110 евро. Это означает, что в ближайшие годы нас ждут сокращения, почти миллиардные сокращения», - цитирует Кристена Михала «Актуальная камера».