Анетт Контавейт: пока не вижу себя вернувшейся на теннисный корт

28-летняя Контавейт завершила карьеру из-за травмы спины летом 2023 года на Уиблдонском турнире Большого шлема. Сейчас теннисистка не думает о продолжении карьеры.

«Для меня сейчас это совершенно исключено. Но никогда не говори никогда или как там говорят. Но сейчас я не вижу себя вернувшейся на кортах», - сказала Контавейт, которая следующей весной получит диплом по спортивной психологии, в интервью Pealtnägija. Поэтому не исключено, что Контавейт в будущем все равно будет связана со спортивной сферой.

Эстонке понадобилось более 20 лет, чтобы войти в топ сильнейших теннисисток, и ей это удалось. Она стала первой эстонкой, вошедшей в десятку лучших в мировом рейтинге. В июне 2022 года Контавейт стала второй ракеткой мира. У Анетт Контавейт шесть титулов WTA и она также стала первой эстонкой, приглашенной на престижнейший турнир окончания года WTA, на котором заняла второе место.

На прошлой неделе в семье Контавейт и Брента Леписту родился сын.