Футболист Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич, два года назад отказался играть со сборной страны-агрессора, перешел в российский футбольный клуб ЦСКА.
Футболист, два года назад отказавшийся играть с Россией, перешел в клуб страны-агрессора
Два года назад Босния и Герцеговина должна была сыграть со сборной России. Пьянич тогда отказался от этой игры, поскольку Россия все еще продолжает полномасштабную войну в Украине.
«Мне позвонил Звездан Мисимович, спортивный директор сборной, и сказал, что есть возможность провести товарищеский матч с Россией. Я ему сказал, что сейчас с ними играть нет смысла, потому что ФИФА и УЕФА исключили их. В этом матче нет ни одной положительной стороны, даже для нас она имела бы негативный оттенок.
🚨Pjanic arrived in Moscow— RPL Sky (@RPLNews_eng) September 25, 2024
(@michfoot10) https://t.co/UWlA5SP26h pic.twitter.com/dm0Ec6Dioe
Я лично ничего не имею против российских футболистов, но если все решили не играть с Россией, то и нам придется проявить солидарность и отказаться. Я не могу выйти на поле против России», - по данным издания Slobodna-Bosna, именно эти слова сказал тогда Пьянич, который вчера появился перед камерами с шарфом московского ЦСКА на шее. Он подписал годовой контракт с российским военным клубом и за это время заработает миллион евро.
Pjanic to undergo medical tomorrow before signing 1+1 deal (club option until May, €1m/year salary + performance-related bonuses)— RPL Sky (@RPLNews_eng) September 24, 2024
Initiative of the club - supported by Nikolic
(@OnooQ)
Pjanic rejected on Sunday & agreed on Monday
CSKA chose Pjanic over Yazici
(@andreypankovvv) https://t.co/dJRTR4Cdtj pic.twitter.com/A3saLCketD
За свою карьеру Пьянич представлял стамбульский «Бешикташ», «Барселону», «Рому» и туринский «Ювентус».