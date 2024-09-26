Футболист, два года назад отказавшийся играть с Россией, перешел в клуб страны-агрессора

Два года назад Босния и Герцеговина должна была сыграть со сборной России. Пьянич тогда отказался от этой игры, поскольку Россия все еще продолжает полномасштабную войну в Украине.

«Мне позвонил Звездан Мисимович, спортивный директор сборной, и сказал, что есть возможность провести товарищеский матч с Россией. Я ему сказал, что сейчас с ними играть нет смысла, потому что ФИФА и УЕФА исключили их. В этом матче нет ни одной положительной стороны, даже для нас она имела бы негативный оттенок.

Я лично ничего не имею против российских футболистов, но если все решили не играть с Россией, то и нам придется проявить солидарность и отказаться. Я не могу выйти на поле против России», - по данным издания Slobodna-Bosna, именно эти слова сказал тогда Пьянич, который вчера появился перед камерами с шарфом московского ЦСКА на шее. Он подписал годовой контракт с российским военным клубом и за это время заработает миллион евро.

Pjanic to undergo medical tomorrow before signing 1+1 deal (club option until May, €1m/year salary + performance-related bonuses)

Initiative of the club - supported by Nikolic

(@OnooQ)



Pjanic rejected on Sunday & agreed on Monday

CSKA chose Pjanic over Yazici

(@andreypankovvv) https://t.co/dJRTR4Cdtj pic.twitter.com/A3saLCketD — RPL Sky (@RPLNews_eng) September 24, 2024

За свою карьеру Пьянич представлял стамбульский «Бешикташ», «Барселону», «Рому» и туринский «Ювентус».