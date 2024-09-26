Фото В результате произошедшего в Таллинне ДТП автомобили превратились в груду металла

Около 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей Volkswagen на улице Рандвере в районе Пирита. В автомобилях находились три человека, которые были осмотрены врачами скорой помощи. К счастью, никому из них не потребовалась госпитализация.