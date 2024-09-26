В среду вечером в Таллинне на некоторое время было нарушено движение на улице Рандвере, где произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Фото ⟩ В результате произошедшего в Таллинне ДТП автомобили превратились в груду металла
Около 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей Volkswagen на улице Рандвере в районе Пирита. В автомобилях находились три человека, которые были осмотрены врачами скорой помощи. К счастью, никому из них не потребовалась госпитализация.
Движение на месте происшествия регулировала полиция.
Все обстоятельства ДТП еще выясняются.