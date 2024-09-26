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Фото В результате произошедшего в Таллинне ДТП автомобили превратились в груду металла

Редактор: rus.postimees.ee
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В среду вечером в Таллинне на некоторое время было нарушено движение на улице Рандвере, где произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Около 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей Volkswagen на улице Рандвере в районе Пирита. В автомобилях находились три человека, которые были осмотрены врачами скорой помощи. К счастью, никому из них не потребовалась госпитализация.

Движение на месте происшествия регулировала полиция.

Все обстоятельства ДТП еще выясняются.

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