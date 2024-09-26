Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам ощутимо снизилась

Это на 0,13 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце, и на 0,68 процентного пункта ниже, чем в августе 2023 года, свидетельствуют данные Банка Эстонии.

Процентная ставка включает как банковскую маржу, так и Euribor.

Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в августе, составил 189 млн евро, что на 15 млн евро меньше, чем в июле, и на 35 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем непогашенных кредитов и лизингов эстонских домохозяйств в августе составлял 13,7 млрд евро, увеличившись на 7,2% в годовом сравнении.