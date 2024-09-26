В Эстонии никого не наказывают за мнение, в чем не раз можно было убедиться, и это подтверждает цивилизованность и демократичность нашей страны. Однако когда за мнением следуют действия, ситуация начинает приобретать совсем другой характер, и обвинения в притеснении свободы слова и охоте за вольнодумцами выглядят в таких обстоятельствах жалко, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Цензуры в Эстонии нет даже для путинцев, но симпатия к агрессору имеет свою цену (3)
Последние несколько недель новости рассказывают нам о Рейне Мюллерсоне. Исследователь международных отношений привлек внимание общественности после того, как его лишили в Эстонии почетного статуса эмерит-профессора в связи с его участием в юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
После полномасштабного вторжения в Украину прошло уже почти три года, но все еще в инфополе появляются люди, которые свое путинферштеерство («понимание Путина», если перевести с немецкого) выставляют за вольнодумие и нестандартный взгляд на политику, идущий вразрез с мнением «коллективного Запада». С Мюллерсоном именно такая история, и, судя по всему, мы еще не раз будем встречать людей, думающих, что вот они то как раз лучше знают, как на самом деле дела обстоят. На деле же это «обычные полезные идиоты», осознанно или не очень переносящие в массы нарративы Кремля.
Россия - агрессор, Украина - жертва. Справедливым будет, если агрессор потерпит поражение, а жертва одержит победу. Это базовое мнение, которое ни один здравомыслящий человек не подвергнет сомнению. Существуют и альтернативные мнения, и они тоже имеют право на жизнь. В конце концов, мы живем в демократической стране, где ценятся плюрализм и разнообразие.
Это, безусловно, так: государство никак не ограничивает вас в выражении своего мнения. Пишите его в соцсетях, высказывайте в блогах, да хоть на заборе нацарапайте, вам никто и слова не скажет, если в последнем случае это не вредит частной собственности.
Подмена понятий
Но есть большая разница между правом высказывать ваше мнение и общественной реакцией на него, причем последнее зачем-то называют цензурой, очевидно подменяя понятия. Цензура - это если государство вам запрещает говорить, что, условно, Путин - молодец. В комментариях даже к этой статье, я уверен, найдутся люди, который считают именно так, и безнаказанно писали это под какой-нибудь другой статьей.
Вот только общественное мнение, сформированное на понятных моральных ценностях, считает таких людей, мягко скажем, не очень умными. Общественное мнение - на то и общественное, что его придерживается огромное количество людей, и это мнение доминирует над мнением представителей маргинального меньшинства, а те, в свою очередь, называют это цензурой.
Есть второй вариант, когда под цензурой понимается наказание за действие, основанное на маргинальном мнении. Допустим, человек, который считает, что Путин - молодец, решил снять об этом видео, где он активно говорит, почему так считает, и, например, говорит что участь Украины должна постигнуть и Эстонию, скажем, за «русофобию эстонского правительства». Это становится оправданием агрессии, а такой призыв - угроза безопасности и суверенитету нашей страны, после чего следует закономерный диалог с полицией и штраф.
Человек совершил административное преступление, но везде он будет говорить, что это цензура и нарушение свободы слова. Именно за действия, а не за мнения судят Айво Петерсона. За его связи с враждебными по отношению к нам российскими спецслужбами, которые устроили ему тур по оккупированному востоку Украины для продвижения пропагандистской повестки.
Ему бы, скорее всего, и дальше бы позволяли нести прокремлевский бред, если бы не эти связи, но многие называют его политзаключенным, что в корне неверно, так как наказывают его не за политические взгляды, а за сговор с враждебными по отношению к нам силами.
Штампы Петерсона взяты Мюллерсоном на вооружение
В случае с господином Мюллерсоном мы видим что-то от первого пункта, а что-то - от второго. Его поездку в Россию осудила даже министр образования и науки, не говоря уже о других различных видных деятелях в образовательной и научной сферах. В то же время Таллиннский университет лишил его особого статуса за участие в форуме террористического государства, а не за его позицию.
В результате мы видим, как человек не делает выводы из своих действий, а говорит, что его свободы нарушили, и выставляет себя вольнодумцем, ставшим жертвой репрессий. Но что же это за вольнодумство такое, что заставило профессора отправиться в Россию?
Мюллерсон говорит, что в войне виноваты как Россия, так и Запад, и ему нужно лично побывать в России, чтобы услышать другую сторону. Если я не ошибаюсь, Петерсон объяснял свою поездку на Донбасс такими же штампами. Это не говоря уже про то, что Мюллерсон говорил до полномасштабного вторжения, а именно - как он оправдывал аннексию Крыма, предрекал, что в случае вступления Украины в НАТО она станет плацдармом для военных баз, также он возвеличивает Россию, да и его членство в Валдайском клубе как бы говорит само за себя.
Конспирологи не могут поверить большинству
Почему путинферштееры называют себя вольнодумцами? С моей точки зрения, тут работает та же система, что и с работой мысли конспирологов, хотя и банальное желание быть холопом под чьим-то сапогом исключать не стоит. Конспиролог мыслит следующим образом: если общественное мнение считает так, значит, ему нельзя верить, ведь массы, с точки зрения конспирологов, заведомо глупы и не понимают чего-то, что понимает конспиролог, или не хотят понимать. Вот и в Эстонии есть распространенное мнение, что Россия враг и с ней нет смысла вести диалог, пока Путин находится там у власти.
Такой путинферштеер задумывается, что, скорее всего, тут «не все так однозначно», и начинает изучать российскую трактовку событий, и вот он уже допускает, что такая трактовка может быть верной, и становится толерантным к российской пропаганде. Далее такой человек в стремлении, как он считает, познать истину, все больше закапывается в пророссийские глубины и все дальше отходит от общепринятой истины.
Наконец, находясь в таком состоянии, человек видит, что в его окружении превалирует одна точка зрения, а он нашел для себя аргументы, чтобы построить другую, и уверовав в нее, он начинает ощущать свою исключительность. Он становится свободомыслящим вольнодумцем, а не, выражаясь игровыми терминами, NPC, коими он видит свое окружение.
Примерно такая логика имеется в голове таких людей, как Петерсон, Мюллерсон и прочие пророссийские маргиналы нашего общества. Они считают себя идущими против системы, что, несомненно, приятно, в то время как для других они - как минимум потешные клоуны. Конспирологи считают, что все сложнее, чем кажется. Отчасти это действительно так, но мера такого отношения именно у конспирологов сильно завышена.
Сомневаться в чем-либо - это правильно и приветствуется, наука, например, на этом и строится. Но есть рамки адекватности, и для того же астронома сомневаться в форме Земли - это немного перебор. У геоидной формы земли есть доказательства, ровно так же, как есть доказательства у того, что Россия является государством-террористом, бомбящим мирные города Украины просто по той причине, что Украина решила не быть вассалом большого соседа.
Человек, который это понимает, не поедет в Россию спрашивать у Путина его мнение, если он, конечно не хочет услышать псевдонаучную лекцию про Рюрика и Ленина. Поэтому не нужно искать двойное дно у тех, кто считает себя вольнодумцами в плане отношения к нашему восточному соседу. Такие люди просто толерантно относятся к диктаторам-убийцам, а я не думаю, что наше общество такое отношение поддержит, благо все моральные принципы у него на месте.