Ему бы, скорее всего, и дальше бы позволяли нести прокремлевский бред, если бы не эти связи, но многие называют его политзаключенным, что в корне неверно, так как наказывают его не за политические взгляды, а за сговор с враждебными по отношению к нам силами.

Штампы Петерсона взяты Мюллерсоном на вооружение

В случае с господином Мюллерсоном мы видим что-то от первого пункта, а что-то - от второго. Его поездку в Россию осудила даже министр образования и науки, не говоря уже о других различных видных деятелях в образовательной и научной сферах. В то же время Таллиннский университет лишил его особого статуса за участие в форуме террористического государства, а не за его позицию.

В результате мы видим, как человек не делает выводы из своих действий, а говорит, что его свободы нарушили, и выставляет себя вольнодумцем, ставшим жертвой репрессий. Но что же это за вольнодумство такое, что заставило профессора отправиться в Россию?