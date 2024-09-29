Правящая в Эстонии коалиция в условиях нарастающего дефицита бюджета и финансовых трудностей предложила целый ряд изменений налоговой системы. Среди предложенных новых налогов есть и налог на безопасность, который называют чрезвычайным: собранные деньги пойдут на усиление обороноспособности Эстонии. Публицист Андрей Кузичкин пишет о необходимости поддержать введение этого налога - в том числе и на фоне очередного витка ядерных угроз со стороны Кремля.
«Завтра не умрет никогда» - так называется восемнадцатый фильм об агенте 007, сумевшем в этой серии спасти мир от взрыва российских ядерных боеголовок. Но завтра может и не наступить.
25 сентября 2024 года в мировой истории начался новый отсчет: лидер России выступил с открытой угрозой нанести ядерный удар по Украине и странам, оказывающим ей военную поддержку. Такое случилось впервые: ядерная держава угрожает неядерной.
Конечно, выступление Путина можно расценивать как очередной блеф. Но многие эксперты считают, что эскалация уже началась и опасность ядерного конфликта резко усилилась. В этих условиях необходимо форсировать укрепление национальной безопасности. А для этого нужны деньги, точнее - много денег.
Как известно, правящая в Эстонии коалиция в условиях нарастающего дефицита бюджета и финансовых трудностей предложила целый ряд изменений налоговой системы. Разумеется, речь идет не о снижении, а о повышении налогов.
Как ни прискорбно, но при этом к уже имеющимся вводятся и дополнительные налоги. Например, автоналог и налог на безопасность. Об автоналоге говорили много и долго, и недавно он уже стал законом. А вот налог на безопасность еще проходит согласование. Его называют чрезвычайным, а собранные деньги пойдут на усиление обороноспособности Эстонии.
Неизбежны только смерть и налоги
Конечно, повышение налогового бремени - это самое противоестественное, что могли придумать реформисты и примкнувшие к ним члены партии «Ээсти 200». То, что естественно для левых соцдемов, для либералов просто безобразно. Заветы фон Хайека, Милтона Фридмана и наследие Андруса Ансипа, выступавших за сокращение госрасходов и невмешательство государства в экономику, принесены в жертву политической конъюнктуре и Джону Кейнсу, проповеднику государственной экономики и высоких налогов. Это с одной стороны. Но есть сторона оборотная.
Если мы сравним размер подоходного налога в дружной семье европейских государств, то картину увидим прелюбопытную. Страны с самыми высокими ставками подоходного налога: Дания - 55,9%, Австрия - 55%, Португалия - 53%, Швеция -52,3% и Бельгия - 50%. Самый низкий подоходный налог в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии - везде по 10%. При этом и бизнес платит немало: так, в Дании ставка налога на прибыль 32%, НДС - 25%. В Швеции налог на прибыль 26,3%, НДС - 25%.
На этом фоне Эстония с подоходным налогом в 20% и нулевым налогом на прибыль предприятий выглядит просто налоговым раем. Возможно, это и создает у правящей в Эстонии элиты соблазны подкрутить колесико налогов еще чуть-чуть.
Пока планы правительства о введении налога на безопасность выглядят так: с 1 июля 2025 года на 2% повышается налог с оборота, а с 1 января 2026 года на 2% повышается подоходный налог и вводится налог на прибыль предприятий также в размере 2%. Налоги вводятся на три года, потом их обещают отменить.
Премьер Кристен Михал заявил, что до 2027 года в Эстонии будет объявлен налоговый мир и новых налогов вводить не будут. В доме Стенбока рассчитывают, что налог на безопасность позволит пополнить бюджет на 2,5 млрд евро. Правда, министр финансов Юрген Лиги полагает, что собранных за счет нового налога денег на оборону все равно не хватит, поэтому перспектива необходимости взять кредит не исчезла.
Но без этого налога долговое бремя Эстонии выросло бы существеннее. Хочется не хочется, но платить придется, потому что альтернатива налогу на безопасность - смерть от «Искандера». Как говорил герой Брэда Пита в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк»: «В этом мире только две вещи неизбежны - смерть и налоги».
Эстонский мир грустит, русский мир бурлит
Налог на безопасность в очередной раз подсветил национальную проблему Эстонии: раскол на два мира. Если эстонцы сокрушенно качают головами, обсуждают возможные альтернативы налогу в виде кредита, осуждают экономическую политику правительства, но готовы платить за национальную безопасность, то русский мир взбурлил.
Комментарии в социальных медиа на русском языке полны язвительности, негодования и протеста. Их можно выделить в несколько групп. 1. Претензии к правительству, которое грабит народ. 2. Утверждения, что налог нужен, чтобы купить электрошокеры и водяные пушки для разгона митингов против политики правительства. 3. Обвинения в коррупции – все равно деньги разворуют. 4. Издевка над армией Эстонии – нет денег даже на сапоги, а собрались с Россией воевать. 5. Радость, что у Эстонии нет денег, чтобы содержать НАТО и воевать с Россией.
Конечно, в последнее время число комментариев на русском языке с критикой в адрес Запада за поддержку Украины и с восторгами в адрес Путина резко уменьшилось. Имя Путина практически не упоминается, но Россию хвалят. Однако изменилась тональность комментариев - они стали откровеннее и злее.
Так, публикации о намерении Эстонии и Финляндии в критической ситуации закрыть Балтийское море для российских судов, вызвали взрыв чувств. Палитра широкая: от «да кто вы такие и как вы смеете!?» и до «ага, испугались, обос..лись!!!»
Тема потенциального военного конфликта стран НАТО и России остается чувствительной. Победу в этом конфликте представители воинственного русского мира отдают, разумеется, России. Но при этом многие комментаторы предпочитают игнорировать военный потенциал альянса, и пишут об Эстонии как стране, вынужденной противостоять России в одиночку.
Это довольно популярный в среде российских z-блогеров нарратив, который с удовольствием распространяют их фанаты в Эстонии: в случае войны НАТО на помощь не придет, и Эстония будет завоевана Россией за три дня. Поэтому любые меры по укреплению обороноспособности Эстонии эта публика встречает шквалом критики. В том числе и налог на безопасность.
Но есть и еще один немаловажный сюжет в этой налоговой истории. Введение налога на безопасность серьезно меняет статус налогоплательщиков из числа граждан России, проживающих в Эстонии. Если раньше их могли обвинить на исторической родине в том, что они своими налогами косвенно финансируют страну-члена НАТО, то теперь прямой налог на оборону возводит этих граждан в ранг национальных предателей.
Так «русский мир» Эстонии превращается в донора НАТО и ВСУ, которые получает финансовую поддержку за счет оборонных бюджетов членов альянса, в том числе Эстонии. И у Следственного комитета России появляются юридические основания для возбуждения уголовных дел в отношении граждан России, платящих налоги в Эстонии. Это статья 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена».
По данной статье предусматривается наказание до 25 лет лишения свободы. Недавно в России к 9 годам колонии приговорили студентку из Томска Татьяну Лалетину, 19 лет, которая перевела Вооруженным силам Украины 30 долларов. Ее обвинили в государственной измене за финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Проживающую в Эстонии эмигрантку из России Евгению Чирикову за помощь ВСУ в России внесли в список террористов и экстремистов. Так что угроза для граждан России, финансирующих своими налогами ВСУ, возможна. Это похоже на дурной сон, но именно в такой сон и погрузилась путинская Россия. А если вы живете в Эстонии, то нужно и должно платить за то, чтобы жизнь в Балтии не превратилась в ночной кошмар с участием Путина, ядерных боеголовок и российских танков на Нарвском направлении.
Итак, на эстонское общество возлагают солидарную ответственность за укрепление обороноспособности страны. И это правильно: безопасность государства - одна на всех. Но мне не дает покоя мысль, что в стране, где имущественное расслоение год от года нарастает, богатые могли бы платить на оборону больше 2% от своих сверхдоходов.
Налог «Два сольди»
Кстати, в истории известны случаи, когда налоги получали названия по имени их авторов: например, «налог Гамильтона» - акциз на виски, введенный в США в 1791 году. У налога на безопасность тоже должно быть свое имя. Но я не знаю настоящего автора налога о 2%. Поэтому предлагаю назвать его: «Два сольди». Так называется знаменитая песенка Canzone da due soldi итальянца Джузеппе Перотти, которую в 1954 году в Сан-Ремо блистательно исполнила Катина Раньери.
В ней поется о бедной девушке, готовой спеть любому за два сольди. И если правительство Эстонии оказалось в положении этой несчастной девушки, надо ему помочь. Тем самым мы помогаем и себе, защищая жизнь от угроз.