«Завтра не умрет никогда» - так называется восемнадцатый фильм об агенте 007, сумевшем в этой серии спасти мир от взрыва российских ядерных боеголовок. Но завтра может и не наступить.

25 сентября 2024 года в мировой истории начался новый отсчет: лидер России выступил с открытой угрозой нанести ядерный удар по Украине и странам, оказывающим ей военную поддержку. Такое случилось впервые: ядерная держава угрожает неядерной.

Конечно, выступление Путина можно расценивать как очередной блеф. Но многие эксперты считают, что эскалация уже началась и опасность ядерного конфликта резко усилилась. В этих условиях необходимо форсировать укрепление национальной безопасности. А для этого нужны деньги, точнее - много денег.

Как известно, правящая в Эстонии коалиция в условиях нарастающего дефицита бюджета и финансовых трудностей предложила целый ряд изменений налоговой системы. Разумеется, речь идет не о снижении, а о повышении налогов.

Как ни прискорбно, но при этом к уже имеющимся вводятся и дополнительные налоги. Например, автоналог и налог на безопасность. Об автоналоге говорили много и долго, и недавно он уже стал законом. А вот налог на безопасность еще проходит согласование. Его называют чрезвычайным, а собранные деньги пойдут на усиление обороноспособности Эстонии.

Неизбежны только смерть и налоги