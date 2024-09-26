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Лебедь попал в беду, пришлось вмешаться спасателям

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Спасенный лебедь.
Спасенный лебедь. Фото: Erik Prozes

В среду спасатели в сотрудничестве с орнитологом помогли лебедю, который запутался в леске с крючком.

В среду в 15:46 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Википалу в Харьюмаа был замечен лебедь с леской на шее. 

На леске, в которой запутался несчастный лебедь, болтался рыболовный крючок.

Спасатели из Кехра и Козе прибыли на место происшествия на лодке и доставили лебедя на берег.

Был также вызван орнитолог, с помощью которого птицу удалось освободить от лески с крючком.

Рану продезинфицировали специальным лекарством для птиц, затем лебедя выпустили обратно на свободу.

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