В среду, 25 сентября, в результате несчастного случая в ремонтной мастерской Enefit Solutions на Нарвском карьере погиб рабочий. Прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь.
Для подписчиков
Трагедия: в результате несчастного случая в Ида-Вирумаа погиб рабочий
По информации Enefit Power, в результате несчастного случая в мастерской Enefit Solutions на Нарвском карьере погиб рабочий Леонид Рогачев, 49-летний электрик по ремонту и обслуживанию оборудования, который проработал в компании 13 лет.
«Трагический инцидент произошел, когда рабочий выполнял работы на кране в цехе по ремонту кранов. Коллеги немедленно сообщили в службу спасения, но прибывшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла спасти жизнь рабочего», - сообщила пресс-секретарь Enefit Power Елена Дербнева.