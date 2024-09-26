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Трагедия: в результате несчастного случая в Ида-Вирумаа погиб рабочий

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Нарвский карьер.
Нарвский карьер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду, 25 сентября, в результате несчастного случая в ремонтной мастерской Enefit Solutions на Нарвском карьере погиб рабочий. Прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь. 

По информации Enefit Power, в результате несчастного случая в мастерской Enefit Solutions на Нарвском карьере погиб рабочий Леонид Рогачев, 49-летний электрик по ремонту и обслуживанию оборудования, который проработал в компании 13 лет. 

«Трагический инцидент произошел, когда рабочий выполнял работы на кране в цехе по ремонту кранов. Коллеги немедленно сообщили в службу спасения, но прибывшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла спасти жизнь рабочего», - сообщила пресс-секретарь Enefit Power Елена Дербнева. 

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