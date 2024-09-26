Точной информации о возвращении Неймара нет – футболист до сих пор восстанавливается после тяжелой травмы

Тогда сообщалось, что, предположительно, Неймару потребуется на восстановление около 10 месяцев. Но в данный момент звездный футболист все еще не выходит на поле, хотя в феврале приступил к тренировкам с командой.

«Неймар — важный игрок для «Аль-Хиляля» и лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения на поле, мы посмотрим на ситуацию в январе», - сказал главный тренер клуба Жорже Жезуш. Это значит, что нападающий не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии минимум до января.

Неймар после перехода в «Аль-Хиляль» успел провести лишь пять матчей, после чего получил серьезную травму.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.