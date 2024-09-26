РАЙНЕР САКС Зеленский рассказал в ООН о планах России ударить по украинским ядерным объектам

Reuters опубликовало информацию от своих источников, согласно которой Россия ведет переговоры с йеменскими хуситами о поставке им новых противокорабельных ракет Jahont. Переговоры проходят в Тегеране при посредничестве и инициативе Ирана. Целью поставки будет оказание давления на западные страны, чтобы они не давали Украине разрешение атаковать ракетами военные объекты на территории России.

Передача ракет западными странами не оказала бы давления на отношения с арабскими странами и существенно не испортила бы их. Кроме того, Россия в настоящее время не имеет возможности делиться своими вооружениями с другими странами. Однако можно предположить, что российские политики считают, что новости о переговорах в СМИ окажут соответствующее давление на лиц, принимающих решения среди украинских доноров.

Кроме того, визиты бывшего министра обороны России Сергея Шойгу в Тегеран могут теперь оставить несколько лучшее впечатление, чем предыдущие сообщения о них в СМИ. Желание России - убедить западные страны в том, что у России еще есть возможность эскалации военной деятельности на других направлениях.

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