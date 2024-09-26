Украина уже несколько недель сообщает, что Россия планирует атаковать атомные электростанции, расположенные в Украине. В опубликованной вчера в украинских СМИ сводке разведывательных данных говорится, что целью является атака не на реакторы, а на подсоединения АЭС к электросетям, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Зеленский рассказал в ООН о планах России ударить по украинским ядерным объектам
Перевод: Павел Соболев
Президент Украины выступил на Генеральной Ассамблее ООН и разъяснил основу мирного плана, разработанного Украиной. Президент заявил, что украинцы никогда не смирятся с навязанным им колониальным прошлым вместо справедливого мира. Этой фразой делается попытка обратиться к странам так называемого глобального юга, среди которых немало бывших колониальных владений. Также напоминается, что Россия ведет захватническую войну в Украине.
Подготовка атак на инфраструктуру
Президент Украины еще раз напомнил, что продолжение военной деятельности означает большую угрозу ядерной безопасности в регионе. Украина уже несколько недель сообщает, что Россия планирует атаковать атомные электростанции, расположенные в Украине. В сводке разведывательных данных, опубликованной вчера в украинских СМИ, говорится, что целью является атака не на реакторы, а на подключение АЭС к энергосетям.
Это означает, что Россия готовит новые крупные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с наступлением зимы и надеется вызвать полное отключение электроэнергии в Украине. Однако такие атаки также создают множество проблем для стабильности атомных электростанций и могут стать причиной ядерной аварии.
Президент Зеленский кратко повторил другие принципы, на которых должен основываться справедливый мир с Украиной. На первом месте, конечно, суверенитет и территориальная целостность.
Новые красные линии от Путина
Нет сомнений в том, что российский президент сознательно приурочил заявление о планируемых изменениях в ядерной доктрине России именно к сегодняшнему дню. С этой целью было организовано отдельное частично открытое заседание Совета Безопасности РФ. Самый важный новый принцип новой доктрины заключается в том, что если государство, не обладающее ядерным оружием, нападет на Россию при поддержке государства, обладающего ядерным оружием, это будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Российский президент отметил, что расширился круг стран, подлежащих российскому ядерному сдерживанию.
Это запугивание в чистом виде, потому что ситуация в мире меняется быстрее, чем Россия успевает переписывать свои доктрины. У России, конечно, нет списка стран, против которых полностью исключено применение ядерного оружия. По словам российского лидера, ядерное оружие применяется в случае критической угрозы суверенитету России. Эта позиция по сути повторяет в более агрессивной формулировке прежнее понимание необходимости применения ядерного оружия.
В целом Россия не сомневается, что ее доктрина ядерного сдерживания по-прежнему базируется на необходимости обороны. Однако доктрина используется для ядерного шантажа и предпринимаются попытки повлиять на США, чтобы они отказались от поддержки Украины из-за страха перед ядерной войной. Этим сообщением Россия пытается восстановить функционирование своих средств ядерного сдерживания, а также создать впечатление, что Россия имеет полную свободу действий в интерпретации ситуации.
Тем самым российский лидер вновь пытается навязать красные линии другим странам. Это, конечно, беглая оценка выступления российского президента, а не углубленный анализ текста документа. Но президент России наполняет доктрину именно политическим содержанием.
Жесткая критика Украины в адрес Китая
В выступлениях в ООН важно было то, что США и Украина очень четко и недвусмысленно обвинили КНР в военной поддержке России, особенно в связи с содействием поддержанию работоспособности российской военной промышленности.
За последние недели Украина решительно изменила свою риторику в отношении Китая. В прошлом они избегали прямой критики КНР. Вчера Китай уже весьма откровенно обвиняли в поддержке России, выделяя конкретные направления сотрудничества в области вооружений. Не исключено, что Украина хочет более четко подчеркнуть, что цель так называемых мирных предложений КНР - поддержать Россию и завершить войну на подходящих для России условиях.
Reuters опубликовало информацию от своих источников, согласно которой Россия ведет переговоры с йеменскими хуситами о поставке им новых противокорабельных ракет Jahont. Переговоры проходят в Тегеране при посредничестве и инициативе Ирана. Целью поставки будет оказание давления на западные страны, чтобы они не давали Украине разрешение атаковать ракетами военные объекты на территории России.
Передача ракет западными странами не оказала бы давления на отношения с арабскими странами и существенно не испортила бы их. Кроме того, Россия в настоящее время не имеет возможности делиться своими вооружениями с другими странами. Однако можно предположить, что российские политики считают, что новости о переговорах в СМИ окажут соответствующее давление на лиц, принимающих решения среди украинских доноров.
Кроме того, визиты бывшего министра обороны России Сергея Шойгу в Тегеран могут теперь оставить несколько лучшее впечатление, чем предыдущие сообщения о них в СМИ. Желание России - убедить западные страны в том, что у России еще есть возможность эскалации военной деятельности на других направлениях.
Индия не торопится принимать на себя ответственность
В то же время Reuters пишет, что советник президента Бразилии активно работает во время Генеральной Ассамблеи ООН над привлечением стран так называемого глобального юга к участию в мирном плане при посреничестве КНР и Бразилии. Сообщается, что на встрече для обсуждения плана примут участие представители Саудовской Аравии, ОАЭ, ЮАР, Индонезии, Египта и Колумбии. Цель этого момента встречи - создать визуальный образ крупных стран, поддерживающих этот процесс. Цель процесса по-прежнему остается деструктивной, то есть речь идет о срыве дипломатического мирного процесса, инициированного Украиной.
В средствах массовой информации распространяется все больше гипотез о том, что Индия может стать ведущей силой в будущем мирном процессе. Индия разъяснила, что у нее нет собственной версии мирного плана и что ее роль в настоящее время в основном ограничивается посредничеством в передаче информации между Россией и Украиной.
Сегодня ночью российская армия организовала атаку на Украину с помощью иранских беспилотников, точная информация о ней будет обнародована позже. Пока известно, что одной из целей был Киев. Также были сообщения из Ивано-Франковска о работе ПВО.
Положение на поле боя
Число наступлений российской армии на фронтах значительно возросло. Судя по всему, во время визита президента Зеленского в США россияне надеются добиться захвата каких-то более крупных населенных пунктов.
На направлении Курска существенных изменений не произошло. Российская армия не смогла начать крупную операцию по освобождению территории.
Отдельные атаки российских подразделений имели место в направлении Харькова. Российская армия все же не предприняла крупных атак для возвращения утраченных позиций.
Активное наступление российской армии продолжается в направлении Купянска и Лимана. На направлении Лимана украинская армия находится под очень сильным давлением, а российским частям удалось немного улучшить свои позиции. На направлении Северска российские части бездействовали.
В районе Бахмута продолжаются регулярные обстрелы в направлении Часова Яра, но ситуация там не меняется. Под Торецком бои продолжаются в тех же местах, что и в предыдущие дни.
Интенсивное наступление продолжается в направлении Покровска, и в некоторых точках силам агрессора удалось немного улучшить свои позиции. Под Донецком продолжаются активные наступательные действия в западном и юго-западном направлении.
Вокруг Угледара продолжались ожесточенные бои, однако за последние два дня российской армии так и не удалось продвинуться непосредственно внутрь города. К северу от Угледара российской армии удалось продвинуться на некоторых участках.
На Южном фронте несколько ударов имело место в направлении поселка Орехово в районе деревни Работино. Менее масштабные бои продолжаются на восточном берегу Днепра.