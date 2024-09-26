В конце мая Россия убрала половину буев на реке Нарова, установленных эстонскими пограничниками. С тех пор количество нарушений границы на реке резко возросло.
Из-за снятых Россией буев число нарушений границы на реке Нарова резко возросло
На реке Нарова уже зафиксировано 124 нарушения границы - вдвое больше, чем в прошлом году, передает ERR.
По мнению эстонских пограничников, нарушения границы из-за отсутствия буев являются непреднамеренными навигационными ошибками, и это касается в основном маломерных судов.
Тем не менее, нарушитель рискует получить не только устное предупреждение, но и крупный штраф.
«У нас нет цели кого-то наказать, наша цель – уберечь своих людей, дать им понять, что если они окажутся по другую сторону границы, то попадут в руки российской пограничной службы», - отмечает Эрик Лийва, руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры полиции.
Организовать их быстрое и безопасное возвращение домой из России в этом случае может быть непросто, подчеркивает он, поэтому пограничники рекомендуют всем рыбакам обязательно использовать на реке Нарове навигационное оборудование или хотя бы смартфон.