Из-за снятых Россией буев число нарушений границы на реке Нарове резко возросло

На Нарове уже зафиксировано 124 нарушения границы - вдвое больше, чем в прошлом году, передает ERR.

По мнению эстонских пограничников, нарушения границы из-за отсутствия буев являются непреднамеренными навигационными ошибками, и это касается в основном маломерных судов.

Тем не менее, нарушитель рискует получить не только устное предупреждение, но и крупный штраф.

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«У нас нет цели кого-то наказать, наша цель – уберечь жителей Эстонии, дать им понять, что если они окажутся по другую сторону границы, то попадут в руки российской пограничной службы», - отмечает Эрик Лийва, руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры полиции.

Организовать быстрое и безопасное возвращение людей домой из России в этом случае может быть непросто, подчеркивает он, поэтому пограничники рекомендуют всем рыбакам обязательно использовать на реке Нарове навигационное оборудование или хотя бы смартфон.