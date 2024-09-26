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Мошенники обчистили счет женщины, желавшей продать кофейный аппарат

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Кофейный аппарат. Иллюстративное фото.
Кофейный аппарат. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Жительница Ярвамаа сообщила в полицию, что продавала  через платформу Marketplace в Facebook кофемашину. К ней обратился человек, который хотел, чтобы покупку ему доставил курьер.

Покупатель отправил продавцу ссылку, якобы ведущую в электронную среду курьерской службы DPD, по которой нужно было проследовать, предварительно зайдя в свой интернет-банк.

Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета был осуществлен перевод на счет в иностранном банке.

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