Жительница Ярвамаа сообщила в полицию, что продавала через платформу Marketplace в Facebook кофемашину. К ней обратился человек, который хотел, чтобы покупку ему доставил курьер.
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Мошенники обчистили счет женщины, желавшей продать кофейный аппарат
Покупатель отправил продавцу ссылку, якобы ведущую в электронную среду курьерской службы DPD, по которой нужно было проследовать, предварительно зайдя в свой интернет-банк.
Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета был осуществлен перевод на счет в иностранном банке.