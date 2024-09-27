Артем Дудченко: Трамп хотел бы строить свою кампанию на поддержке Украины, но эта ниша прочно занята демократами

Ранее было дано разрешение для его применения при ударах по оккупированным территориям. Но, скажу еще раз, по российской конституции - это тоже части России. По ним стрелять таким оружием разрешается, и почему-то считается, что вот в этом случае это не приводит к эскалации…

То есть это выглядит так, что у России есть территории, которые в полном смысле Россия, и есть такие, которые являются российскими как бы наполовину… Это абсурдно, что Украине приходится так долго выпрашивать это естественное право, естественное для страны, которая является жертвой неспровоцированной агрессии. Право бить по территории России.

Это похоже на что-то вроде игры в футбол, при которой для команд действуют разные правила. Для одной действует правило аута, а для другой - нет. Одна может играть только в рамках поля, а другая может играть и за полем.

Фргамент передачи. Фото: Мадис Вельтман

Я думаю, что цели у Зеленского на переговорах с Байденом такие: он хочет объяснить, что если Украина нанесет удары в радиусе трехсот километров от точек на границе, нанесет их по российским складам, командным пунктам и логистическим центрам, скоплениям войск, то это приведет к таким-то и таким-то последствиям.