На этой неделе российский диктатор Владимир Путин заявил об изменении ядерной доктрины России, а украинский президент Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис и представил им свой план победы Украины в войне. О том, может ли ядерный шантаж России удержать Запад от решительных шагов по поддержке Украины, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал политический обозреватель, член украинской общины Эстонии Артем Дудченко.
Артем Дудченко: Трамп хотел бы строить свою кампанию на поддержке Украины, но эта ниша прочно занята демократами
Выдержки из беседы:
- Путин заявил, что критическая угроза суверенитету России даже обычным оружием отныне будет основанием для ядерного ответа. Это жест отчаяния на фоне страха перед снятием Западом всех ограничений на применение Украиной западного оружия? В последнее время все чаще говорится, что западные лидеры перестали обращать на ядерный шантаж Кремля внимание…
- Отчасти - это жест отчаяния, отчасти - попытка воздействовать именно на впечатлительных лидеров Запада. Правда, наверное, единственным таким впечатлительным лидером остался только Олаф Шольц. Канцлер Германии все еще боится переходить красные линии, все еще боится эскалации в случае передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
Но давайте вспомним, что в среду говорил Путин. Он говорил, что если кем-то будет совершена агрессия на территории России при помощи ядерных стран, то тогда Россия может нанести ядерный удар. Но тут же возникает вопрос к Владимиру Путину: а где вообще начинается территория России и где она заканчивается?
Ведь согласно конституции Российской Федерации, Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области, а также автономная республика Крым являются частями России. И ведь в двух из этих областях, Запорожской и Херсонской, их главные города, Запорожье и Херсон, сейчас находятся под контролем вот этого самого агрессивного с точки зрения России государства, которое называется Украина.
Получается, что фактически агрессия против России уже совершена. То есть в теории уже давно было нужно применить это ядерное оружие.
И давайте вспомним хронологию этих угроз Путина. Ведь когда он начал свою так называемую СВО, и Украина стала говорить о возможности нанесения ударов по оккупированному Крыму, сразу последовали высказывания, что Путин может ответить на это ядерным ударом. С тех пор было нанесено уже несчетное количество ударов по Крыму, по Крымскому мосту, по объектам Черноморского флота России в Крыму… И ничего не произошло.
После этого появились утверждения, что ядерное оружие Россия может применить в том случае, если Украине передадут «Леопарды». Потом то же самое говорилось и про самолеты F-16... Так что я думаю, что эта нынешняя попытка Путина угрожать лишена всяческих перспектив в плане влияния на западных политиков. Ну, не знаю, возможно, разве только на кого-то отдельно взятого она может повлиять...
- Владимир Зеленский, как известно, приехал в США представить украинский план урегулирования военного конфликта, который он называет планом победы. Известно, что в этом плане - четыре раздела: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на агрессора и «политическое принуждение России». С реализацией каких пунктов из этого перечня сейчас имеются главные затруднения?
- Я считаю, что весь этот план победы - все-таки в первую очередь о военной помощи. Самое главное значение в этом конфликте сейчас имеет то, даст ли ключевой союзник, это США, свое разрешение применять дальнобойное оружие для ударов по территории России.
Ранее было дано разрешение для его применения при ударах по оккупированным территориям. Но, скажу еще раз, по российской конституции - это тоже части России. По ним стрелять таким оружием разрешается, и почему-то считается, что вот в этом случае это не приводит к эскалации…
То есть это выглядит так, что у России есть территории, которые в полном смысле Россия, и есть такие, которые являются российскими как бы наполовину… Это абсурдно, что Украине приходится так долго выпрашивать это естественное право, естественное для страны, которая является жертвой неспровоцированной агрессии. Право бить по территории России.
Это похоже на что-то вроде игры в футбол, при которой для команд действуют разные правила. Для одной действует правило аута, а для другой - нет. Одна может играть только в рамках поля, а другая может играть и за полем.
Я думаю, что цели у Зеленского на переговорах с Байденом такие: он хочет объяснить, что если Украина нанесет удары в радиусе трехсот километров от точек на границе, нанесет их по российским складам, командным пунктам и логистическим центрам, скоплениям войск, то это приведет к таким-то и таким-то последствиям.
Этими последствиями может быть ослабление давления России на Восточном фронте, или на харьковском направлении. Иными словами, Зеленский хочет показать, что благодаря американскому разрешению российская агрессия будет снижаться. Россия будет истощаться в военном смысле, и именно эти удары поспособствуют тому, что Россия будет посажена за стол переговоров на выгодных для Украины условиях.
- В интервью ABC News Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины «ближе к завершению», чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию. Такие слова Зеленского - это способ устрашения России, просто намек на то, что в Кремле не знают о каких-то новых возможностях Украины, или же можно предположить, что в этот план действительно вошло что-то прорывное, о чем раньше Украиной не говорилось?
- Характер у Зеленского как у политического лидера такой, что ему присуще использование каких-то громких названий и громких заявлений. Так он пытается воодушевить кого-то, изменить парадигму общего восприятия реальности.
Я думаю, что это похоже на пиар. Понятно же, что ты должен как-то продавать этот свой план, тому же Джо Байдену, западным лидерам, и это можно делать под такими громкими названиями. И громкими заявлениями, что война может закончиться быстрее, чем вы думаете. Действительно ли так произойдет, мне трудно сказать.
Честно говоря, я считаю, что оснований предполагать быстрое окончание войны сейчас нет. Хотя что можно называть быстрым окончанием войны? Два года - это быстро или нет?
Допустим, есть исследования в отношении количества имеющейся в распоряжении Россиии бронетехники, в частности, танков, которые пока остаются в России на складах хранения, расконсервированных и нерасконсервированных, также это сопоставлялось с данными о производственных мощностях, и было высчитано, что при нынешней интенсивности боевых действий всех танков России хватит до конца 2026 года.
- Как раз примерно два года…
- Да, это два года. Но я думаю, что все-таки Россия не может допустить ситуации, когда у нее закончатся физически все танки, а это означает, что уже где-то за полгода до истечения этого срока она будет вынуждена все-таки садиться за стол переговоров…
Но опять-таки: это если исходить только из танков, а танки же не являются определяющим фактором в этой войне. У России сохраняются довольно серьезные возможности производить ракеты, которыми можно и дальше терроризировать Украину.
- Джо Байден объявил вчера об увеличении помощи Украине в сфере безопасности на сумму почти в 8 млрд долларов, а Дональд Трамп заявил днем-двумя ранее, что в случае избрания президентом он покончит с вовлеченностью США в войну в Украине, и назвал Зеленского человеком, который не хочет договариваться. Означает ли все это, что Киев и его союзники в Европе должны воспринимать возможную победу Трампа как катастрофу?
- Вся риторика Трампа и республиканцев, которую мы слышим в последние дни, показывает, что избирательная кампания в США достигла своего апогея. И я думаю, что на самом деле Трамп с удовольствием использовал бы в своей риторике поддержку Украины, но он не может сделать это своим коньком, потому что демократы очень сильно ассоциируются с поддержкой Украины.
Дональд Трамп, мягко говоря, недалекий политик. Но в то же самое время он является политическим животным. Он не гнушается нарушать морально-этические нормы. Если он считает, что ему выгодно сейчас использовать такую риторику для того, чтобы выиграть выборы, он ее будет использовать.
Я не думаю, что Трамп снова станет президентом, но если даже такое случится, я совсем не уверен, что он будет продолжать говорить на тему Украины то, что говорит сейчас. И я не считаю, что он пойдет на соглашение с Путиным.
Ну и вообще, как он может договориться с Путиным? Это достаточно примитивное мышление - считать, что Украина не является субъектом в этой войне. Что от нее ничего зависит. Если мы представим гипотетически, что Трамп как-то договорился с Россией о прекращении войны, то я совсем не уверен, что такое решение было бы поддержано Украиной и ее союзниками в Европе. Какое-то мирное соглашение с уступками территории ведь отнюдь не сформирует безопасности в мире, и в Европе в том числе.
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