- Путин заявил, что критическая угроза суверенитету России даже обычным оружием отныне будет основанием для ядерного ответа. В последнее время часто отмечается, что в большинстве своем западные политические элиты преодолели страх перед ядерным шантажом России и перестали воспринимать его всерьез. Новое выступление Путина - жест отчаяния на фоне страха перед снятием Западом всех ограничений на применение Украиной западного оружия? Есть ли опасность, что на кого-то из западных лидеров эти угрозы окажут сдерживающее воздействие?

- Владимии Зеленский, как известно, приехал в США представить украинский план урегулирования военного конфликта, который он называет планом победы. Издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на близкие к американскому руководству источники, что администрация Джо Байдена не очень впечатлена этими документами. В любом случае, говорилось, что в этом плане - четыре раздела: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на агрессора и «политическое принуждение России». С реализацией каких пунктов из этого перечня сейчас имеются главные затруднения?

- Джо Байден объявил об увеличении помощи Украине в сфере безопасности на сумму почти в 8 млрд долларов, Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом он покончит с вовлеченностью США в войну в Украине, и назвал Зеленского человеком, который не хочет договариваться. Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, ранее обвинил Зеленского в том, что его визит на завод в Пенсильванию был актом поддержки Камалы Харрис, и призвал уволить посла Украины в США. Все эти слова Трампа и его сторонников означают, что Киев и его союзники в Европе должны воспринимать возможную победу Трампа как катастрофу?

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