Хотя Эстония существенно ограничила и будет ограничивать в дальнейшем возможности граждан России и Беларуси использовать эстонское э-резидентство для ведения бизнеса, среди тех, кто работает в Евросоюзе с использованием такого резидентства, по-прежнему есть тысячи граждан этих стран, пишет ERR.
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Среди эстонских э-резидентов по-прежнему много граждан России
Перевод: Павел Соболев
«Самый важный шаг по ограничению предпринимательства граждан России и Беларуси в Эстонии был сделан в начале марта 2022 года, когда правительство решило не выдавать первичные цифровые идентификаторы электронного резидентства гражданам этих стран. Это было одно из первых решений, которые правительство приняло в то время в качестве реакции на начало полномасштабной войны в Украине», - сообщил ERR Оскар Ыун, руководитель отдела по рискам электронного резиденства в подразделении международных услуг Фонда предпринимательства и инноваций (EISA).