Среди эстонских э-резидентов по-прежнему много граждан России

«Самый важный шаг по ограничению предпринимательства граждан России и Беларуси в Эстонии был сделан в начале марта 2022 года, когда правительство решило не выдавать первичные цифровые идентификаторы электронного резидентства гражданам этих стран. Это было одно из первых решений, которые правительство приняло в то время в качестве реакции на начало полномасштабной войны в Украине», - сообщил ERR Оскар Ыун, руководитель отдела по рискам электронного резиденства в подразделении международных услуг Фонда предпринимательства и инноваций (EISA).