Известная биатлонистка рассказала, с кем хотела бы пообедать

«Симона Байлз мне как спортсменка нравилась до громкой истории на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Удивительно было видеть, насколько она идеальна вживую. В детстве я занималась гимнастикой и до сих пор люблю смотреть её по телевизору. Когда она выполняет упражнения, это кажется таким простым, но на самом деле всё сложно. Это настоящее искусство от Симоны!» - приводит слова Гаспарин пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).