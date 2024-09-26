Двукратная призерка чемпионата Европы по биатлону 2012 в Осрблие, участница зимних Олимпийских игр 2014 года швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин поделилась необычным желанием. Сообщается, что она хотела бы пригласить на ужин семикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз.
Известная биатлонистка рассказала, с кем хотела бы пообедать
«Симона Байлз мне как спортсменка нравилась до громкой истории на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Удивительно было видеть, насколько она идеальна вживую. В детстве я занималась гимнастикой и до сих пор люблю смотреть её по телевизору. Когда она выполняет упражнения, это кажется таким простым, но на самом деле всё сложно. Это настоящее искусство от Симоны!» - приводит слова Гаспарин пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Симона Байлз входит в топ- 50 самых влиятельных людей в спорте 2024 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.