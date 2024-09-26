На КПП в Лухамаа двум россиянам не позволили въехать в Эстонию

В среду на пограничном пункте Лухамаа в Эстонию не разрешили въехать двум гражданам России. В ходе беседы было установлено, что эти люди могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был оформлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.