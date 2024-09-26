В среду на пограничном пункте Лухамаа в Эстонию не разрешили въехать двум гражданам России. В ходе беседы было установлено, что эти люди могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был оформлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.
Для подписчиков
На КПП в Лухамаа двум россиянам не позволили въехать в Эстонию
Перевод: Павел Соболев
Также при проверке документов гражданина Сербии, желавшего въехать в Эстонию на пограничном пункте Лухамаа, пограничники обнаружили, что за 180-дневный период человек находился на территории Шенгенской зоны в общей сложности более 90 дней. Был составлен запрет на въезд, и сербского гражданина отправили обратно в Россию.