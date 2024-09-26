После выхода из чрезвычайного положения, связанного с Covid-19, полиция столкнулась с новой ситуацией: хотя всплеска убийств не было, раскрывать преступления стало труднее. Кроме того, беспокойство вызывают также людри с нездоровыми интересами, например, несовершеннолетние, которые идеализируют серийных убийц .

Если, например, во время карантина убийства чаще всего происходили в ходе пьянок, и подозреваемого можно было найти среди ближайшего окружения жертвы, то теперь часто приходится лишь разводить руками - нет конкретного человека, которого можно посадить в тюрьму на основании улик. Иногда даже тому, что именно произошло, сложно найти объяснение.