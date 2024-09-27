Эстония готова к внедрению цифровой пограничной системы Entry/Exit System, рассказали Rus.Postimees в PPA. С 10 ноября на внешних границах всего Евросоюза в паспорта въезжающих больше не будут ставить штампики, все данные будут храниться в электронном виде. Нововведение коснется граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе России, Украины и Беларуси.
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Между Эстонией и Россией начнут действовать новые правила пересечения границы
Entry/Exit System (EES) - это электронная система, которая будет регистрировать все перемещения людей из стран, не входящих в Евросоюз, в Шенгенскую зону, которая включает все страны ЕС (за исключением Кипра и Ирландии), а также Исландию, Норвегию и Швейцарию.
Разработка такой «умной границы» началась еще несколько лет назад, и изначально запуск планировался в 2022 году, однако его не раз откладывали: то мешал ковид, то возникали технические неполадки.