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Таможня станет сама конфисковывать на границе подсанкционные товары

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Зона таможенного контроля. Пограничный пункт Лухамаа. Иллюстративное фото.
Зона таможенного контроля. Пограничный пункт Лухамаа. Иллюстративное фото. Фото: Lauri Kulpsoo

Рийгикогу принял в первом чтении проект, который позволит быстрее рассматривать нарушения санкций на границе с Эстонией и эффективно привлекать к ответственности нарушителей.

Изменения предусматривают, что в будущем таможне будет поручено преследовать наказуемые правонарушения и конфисковывать подсанкционные и иные запрещенные товары прямо на границе Эстонии и России.

«Более эффективная и быстрая процедура нарушений санкций необходима, чтобы снизить экономический и военный потенциал России и немедленно отобрать на границе санкционные товары, - указала министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста. - Более эффективная процедура со стороны Эстонии обеспечивает лучшее соблюдение санкций и дает более четкий сигнал о том, что мы здесь, в Европейском союзе, предпринимаем конкретные шаги для обеспечения соблюдения пакетов санкций против России».

По мнению министра, это также важный шаг с точки зрения организации работы, поскольку при плановой ускоренной процедуре запрещенные товары могут быть изъяты у человека на пограничных пунктах, и там же может быть завершена процедура. Серьезные, групповые или неоднократные нарушения по-прежнему будут рассматриваться Полицией безопасности.

Кроме того, проект уточняет указания за санкционные нарушения относительно стратегических товаров. Перевозка запрещенных стратегических товаров или оказание связанных с товарами услуг является преступлением, даже если это действие совершено по неосторожности.

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