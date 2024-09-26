Госконтроль в своем недавнем аналитическом отчете констатирует, что обмен информацией госпредприятий с министерствами носит беспорядочный характер.
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Госконтроль: контролировать госкомпании нужно жестче!
Государству следует быть значительно более требовательным в отношении госкомпаний - особенно тех, что работают в сфере транспорта, подчеркивается в отчете Госконтроля.
«Управленческие решения государственных предприятий требуют значительных средств: ежегодно инвестируются сотни миллионов евро, активы превышают десять миллиардов евро», - констатирует в пресс-релизе государственный контролер Мярт Лойте.