Водитель фургона с латвийскими номерами уехал с заправки, не заплатив за тысячу литров дизельного топлива

«Водитель белого фургона с латвийскими номерами залил дизельное топливо в емкости и в бак транспортного средства. Потом он уехал, не заплатив за топливо», - рассказал советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс.

Похищено 1058,57 литров дизельного топлива, ущерб составил 1491 евро.

Для выяснения конкретных обстоятельств дела полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. В настоящее время полиция собирает доказательства для установления личности подозреваемого в совершении преступления.

Всех, кто видел белый фургон с латвийскими номерами LO-6875 или имеет дополнительную информацию по делу, просят сообщить об этом по адресу renee.sildnik@politsei.ee.