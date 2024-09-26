Действующее с 1997 года предприятие Järvakandi Puidutehas сообщило в Кассу по безработице, что сокращает 24 работников в связи с реорганизацией труда. В годовом отчете компании говорится, что в глазах европейских клиентов страны Балтии заработали себе репутацию дорогого производителя.
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Работающий с конца прошлого века завод объявил о сокращении 24 сотрудников
Перевод: Павел Соболев
Сферой деятельности Järvakandi Puidutehas является производство строительных и мебельных деталей из строганой клееной древесины. Влияние 2022 года, отмеченного большими колебаниями цен на энергоносители и сырьевые товары, проявилось в резком снижении объемов производства и оборота компании в 2023 году, и компания столкнулась с самым низким спросом за последние десять лет.