Работающий с конца прошлого века завод объявил о сокращении 24 сотрудников

Сферой деятельности Järvakandi Puidutehas является производство строительных и мебельных деталей из строганой клееной древесины. Влияние 2022 года, отмеченного большими колебаниями цен на энергоносители и сырьевые товары, проявилось в резком снижении объемов производства и оборота компании в 2023 году, и компания столкнулась с самым низким спросом за последние десять лет.