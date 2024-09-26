Хоккейный союз сообщил грустную новость: скончался арбитр Артем Еремеев

«Артем Еремеев проработал судьей в эстонском хоккее 20 лет. Первый международный турнир ИИХФ он судил в 2008 году. Эстонский хоккей выражает соболезнования родным и близким Артема Еремеева. В связи с похоронами, которые пройдут в эту субботу, 28 сентября, мы переносим все запланированные на субботу игры Хоккейной лиги Unibet», - опубликовал в своем посте в Facebook Эстонский хоккейный союз.